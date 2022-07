Andreas Muller contro Amici per l’uscita di Veronica Peparini? Ecco cosa ha detto

In queste ore, Andreas Muller, compagno di Veronica Peparini, ha pubblicato un contenuto su Instagram che sembra essere una vera e propria stoccata contro lo staff di Amici. Come tutti i fan della trasmissione, ormai, sapranno, l’insegnante di danza è stata fatta fuori dal cast della prossima edizione.

Al suo posto, infatti, arriverà il ballerino Emanuel Lo. Questa decisione ha lasciato di stucco molte persone, generando diversi malumori. Anche il fidanzato della donna sembra non aver preso di buon grado questa scelta. Vediamo che cosa ha fatto.

Il criptico post di Andreas Muller

Andreas Muller ha pubblicato un post su Instagram in cui pare abbia lanciato una stoccata contro Amici. L’uomo, infatti, ha dedicato delle frasi molto toccanti alla sua compagna tessendo le sue lodi da grande ballerina e professionista. In particolare, Andreas ha detto che Veronica non ha bisogno di niente e di nessuno in quanto la sua bravura e il suo cognome la precedono.

Da sempre, infatti, è una grandissima esponente del mondo della danza, una persona creativa e visionaria. Inoltre, il protagonista di questo post ha anche aggiunto che la Peparini ha alle spalle i fatti che parlano, pertanto, non dà minimamente importanza a tutti i gossip che, invece, trapelano su Instagram. Il giovane, poi, ha chiosato il suo intervento facendo un augurio alla sua compagna, ma lasciando la frase in sospeso. A tal proposito ha detto: “Mi auguro che prima o poi abbiate…”

Stoccata ad Amici? La reazione di Veronica Peparini

La frase, poi, è stata interrotta lasciando il fondo con il fiato sospeso. Molti utenti dei social, quindi, non hanno potuto fare a meno di notare che le parole di Andreas Muller sembrassero una stoccata contro Amici. Nello specifico, in molti ritengono che il compagno di Veronica abbia voluto palesare il fatto che la sua donna non ha bisogno del talent show per dimostrare la sua bravura e il suo talento.

Chi è e quello di cui è capace è un dato oggettivo. Al momento, però, il protagonista del posto non ha voluto dare ulteriori spiegazioni in merito a chi fossero indirizzata alle sue parole. Veronica, dal canto suo, ha reagito condividendo il messaggio dedicatole dal suo fidanzato e non ha voluto aggiungere nessun altro dettaglio. Non ci resta che attendere, dunque, per vedere se ci saranno novità.