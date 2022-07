Elisabetta Gregoraci fa una gaffe a Battiti Live, ma Mediaset la censura: ecco i video

Come ogni martedì sera, anche ieri è andata in onda una nuova puntata di Battiti Live, ma la messa in onda stavolta è stata animata da una gaffe di Elisabetta Gregoraci. La conduttrice, infatti, nel presentare un cantante ha storpiato il suoi cognome.

In fase di montaggio, però, dato che le puntate sono registrate in anticipo, Mediaset ha deciso di censurare tale gaffe che, tuttavia, non è sfuggita agli utenti più attenti. Vediamo cosa è successo.

Ecco la gaffe di Elisabetta Gregoraci a Battiti Live

La puntata andata in onda ieri di Battiti Live, martedì 26 luglio, è stata particolarmente discussa. Il motivo risiede nel fatto che Elisabetta Gregoraci ha commesso una gaffe alquanto imbarazzante. Ad un certo punto, infatti, la conduttrice ha annunciato il cantante che di lì a poco si sarebbe esibito, ovvero, Alvaro Soler. Nel pronunciare il suo nome, però, durante la registrazione ha commesso un errore in quanto ha storpiato il suo cognome. In particolar modo ha detto “Soleil” e non “Soler”.

La gaffe, chiaramente, è subito stata notata da coloro i quali hanno preso parte alla registrazione ed hanno immortalato il momento. Proprio per tale ragione, la messa in onda della puntata di ieri era attesissima dal pubblico, che non vedeva l’ora di assistere a questo momento esilarante. Purtroppo, però, Mediaset ha preso una decisione inattesa in quanto ha doppiato la conduttrice.

La censura di Mediaset indigna il web

Nel corso della puntata di Battiti Live, infatti, Elisabetta Gregoraci ha doppiato la sua stessa voce correggendo l’errore commesso in fase di registrazione. Al momento non si sa se questa decisione sia stata presa dalla conduttrice oppure direttamente dai vertici dell’azienda. in ogni caso, fatto sta che la cosa non è andata molto a genio agli spettatori. In molti, infatti, hanno ritenuto scorretto censurare questo avvenimento.

In molti, infatti, si sono scagliati contro la Gregoraci accusandola di essere ignorante e poco umile. La donna, infatti, avrebbe potuto sdrammatizzare sulla faccenda e farsi una risata, invece, ha provato in ogni modo ad insabbiare la cosa. Per adesso, infatti, la diretta interessata non è ancora intervenuta sui social per commentare l’accaduto e, conoscendo il suo modo di fare, è molto probabile che non lo farà neppure in seguito. Non ci resta che attendere, dunque, per vedere cosa accadrà.