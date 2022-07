Ilary Blasi fa seguire Totti da un investigatore privato: ecco finalmente perché ha mentito a Verissimo

Nell’ultimo numero del magazine Chi, in edicola a partire da mercoledì 27 luglio, è presente un lungo articolo dedicato alla fine del matrimonio tra Ilary Blasi e Francesco Totti. Al suo interno è stata fatta una ricostruzione dei fatti minuziosa di quello che sarebbe accaduto tra i due nell’ultimo anno.

Grazie a tale racconto, inoltre, è stato anche possibile capire per quale ragione Ilary decise di andare a Verissimo per smentire tutte le insinuazioni inerenti la possibile crisi con sui marito. Ecco tutto quello che sarebbe successo.

Altri retroscena sull’ultimo anno vissuto da Ilary Blasi e Francesco Totti

Dopo l’annuncio della fine del matrimonio tra Ilary Blasi e Francesco Totti in molti si sono domandati per quale ragione la donna andò a Verissimo, poco tempo prima, per smentire tutti i pettegolezzi. In tale occasione la donna apparve anche piuttosto infastidita da tutti i gossip trapelati sul conto della sua famiglia. In verità, però, quelle indiscrezioni erano del tutto fondate, solamente che Ilary pare non lo sapesse ancora. Stando alla ricostruzione dei fatti del magazine di Alfonso Signorini, infatti, pare che la conduttrice avesse assunto un investigatore privato.

I rumor, inerenti i presunti messaggi scoperti da Totti sul cellulare di sua moglie sembra siano infondati. Ad allacciare rapporti con un’altra persona, infatti, pare sia stato solo l’ex calciatore. Quest’ultimo ha conosciuto Noemi Bocchi un esatto anno fa. Da quel momento in poi i due avrebbero cominciato a mostrare una certa simpatia reciproca. Soprattutto nell’ultimo periodo la Blasi si era insospettita.

Ecco perché la Blasi mente a Verissimo

Il primo sospetto era sorto nel momento in cui Francesco Totti chiese alla sorella di Ilary Blasi di non gestire più i suoi account social. Pare, infatti, che stessero cominciando ad arrivare dei messaggi un po’ strani. Successivamente, poi fu la piccola Chanel ad insinuare un nuovo dubbio nella madre. La piccola, infatti, le disse di aver conosciuto dei nuovi amici, i quali erano proprio i figli di Noemi.

Da quel momento in poi, dunque, Ilary assunse un investigatore privato per far seguire il marito. In questo modo, la donna ha appreso tutta la verità e la scelta di separarsi è apparsa inevitabile. Le scoperte fatte dalla Blasi, però, risalirebbero ad un periodo successivo all’ospitata a Verissimo. Questo, dunque, è il motivo per cui la donna smentì tutto in tale occasione.