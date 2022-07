Oroscopo 28 luglio 2022: Leone giù, Acquario in crescita

Le previsioni dell’oroscopo del 28 luglio esortano i nati sotto il segno dei Pesci a non trascurarsi. I Toro, invece, farebbero bene a mettere da parte l’orgoglio

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Non siate troppo impazienti e frenetici. Ricordate che il tempo premia coloro i quali sanno aspettare. Dal punto di vista dei rapporti sentimentali, invece, bisogna tenere acceso l’interesse.

Toro. Se avete avuto delle divergenze con qualcuno a cui tenete particolarmente, cercate di fare di tutto per rimediare. Mettete da parte l’orgoglio se necessario e non perdete più tempo in chiacchiere.

Gemelli. Ci sono traguardi nella vita che bisogna sudare molto per raggiungerli. L’Oroscopo del 28 luglio denota l’inizio di un momento molto proficuo dal punto di vista professionale.

Cancro. Le stelle sono alquanto ballerine. L’oroscopo del 28 luglio vi invita a mettere un punto definitivo ad alcune situazioni in sospeso da troppo tempo. Bisogna chiudere i conti con il passato.

Leone. Siete un po’ giù di corda in questo periodo. Ci sono delle cose in sospeso che, forse, sarebbe il caso di mettere a posto. Dal punto di vista sentimentale, invece, ci sono dei cambiamenti importanti.

Vergine. Oggi vi sentite un po’ giù di corda. Siete fiacchi e non sapete bene in che direzione andare. Se vi sentite smarriti, provate a trovare conforto nelle persone care e vedrete che ci sarà giovamento.

Previsioni 28 luglio da Bilancia a Pesci

Bilancia. Siate fieri di quello che siete e di ciò che rappresentate. Dal punto di vista professionale è giunto anche per voi il tempo di staccare un po’ la spina. Cercate di rilassarvi un po’.

Scorpione. Le previsioni dell’oroscopo del 28 luglio vi invitano ad essere un po’ meno rigidi. Cercate di prendere la vita con maggiore leggerezza e, soprattutto, fatevi meno problemi.

Sagittario. Ci sono cose che sfuggono al vostro controllo e voi non potete fare assolutamente nulla per rimediare. Buon momento per cominciare una nuova iniziativa in ambito professionale.

Capricorno. Questo è un periodo costellato di cambiamenti e di crescita interiore. Le cose che vi sono capitate in passato vi stanno formando e stanno contribuendo a forgiare il vostro carattere.

Acquario. Il vostro umore torna ad essere positivo. Siete in crescita, sia dal punto di vista professionale sia personale. Con il tempo state imparando a tenere a bada alcuni lati del vostro carattere.

Pesci. Giornata di alti e bassi per quanto riguarda i sentimenti. Buon momento, invece, per intraprendere un nuovo progetto o per dedicarsi ad un hobby. Non trascurate la cura del vostro corpo e della vostra mente.