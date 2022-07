Mercedesz Henger ed Edoardo Tavassi stanno insieme? Lei fa una confessione, ma qualcosa non torna

In queste ore, Mercedesz Henger ha sentito il bisogno di chiarire il rapporto esistente attualmente con Edoardo Tavassi. La giovane ha lasciato intendere di aver ricevuto diverse domande dai fan, i quali le avrebbero chiesto di raccontare come stia procedendo la loro conoscenza.

Ebbene, stando a quanto emerso dalla diretta interessata, tra i due ci sarebbe una bella intesa. Ad ogni modo, le sue parole hanno dato adito a dei sospetti. Vediamo nel dettaglio che cosa è successo.

Le dichiarazioni di Mercedesz Henger sul rapporto con Edoardo Tavassi

Una volta terminata l’Isola dei Famosi i protagonisti del reality show sono tornati alle loro vite. Alcuni fan, però, continuano ad essere curiosi di sapere cosa stiano facendo e, soprattutto, se siano nati dei flirt. Tra di questi, quello che pare stia generando interesse è quello tra Mercedesz Henger ed Edoardo Tavassi. Diverse persone vorrebbero sapere come sia andata a finire tra loro. L’interesse palesato durante il programma è proseguito anche fuori?

A fare luce sulla faccenda è stata Mecedesz. La giovane ha pubblicato una Instagram Storie in cui ha chiarito di volere un bene dell’anima ad Edoardo. Ad ogni modo, per il momento non si sente si dare informazioni su quello che sta succedendo tra loro, in quanto neppure i diretti interessati lo sanno con esattezza. Sicuramente sono legati da un affetto profondo, tuttavia, per ora sembra non essere scattato l’amore.

Mercedesz non convince: ecco cosa non torna

Nel corso dello sfogo, Mercedesz Henger ha anche chiarito che, per ora, ha altre cose per la testa, pertanto, non può dedicarsi completamente alla conoscenza di Edoardo. Nel caso in cui dovessero esserci delle evoluzioni nel loro rapporto, poi, verranno sicuramente comunicate dai diretti interessati. Mentre la Henger si è aperta sulla faccenda, Edoardo non ha commentato in alcun modo la situazione. Il suo account Instagram, infatti, è silente da oltre 24 ore.

Ad ogni modo, alla luce delle dichiarazioni fatte da Mercedesz pare ci sia qualcosa che non torna. Stando ad alcune indiscrezioni social, infatti, sembrerebbe proprio che la giovane stia facendo di tutto per inscenare questo finto flirt con Tavassi, in modo da tenere alto l’interesse della gente. Alcuni hanno addirittura insinuato che nessuno abbia scritto alla giovane per avere informazioni sulla sua vita sentimentale, ma si sia inventata tutto lei per creare un po’ di gossip.