Jessica Selassié ha uno stalker: ecco la brutta disavventura che le è successa

Nel corso di una diretta su Instagram. Jessica Selassié ha fatto delle confessioni molto importanti inerenti gli stalker. La principessa è partita in maniera piuttosto generica, per poi entrare un po’ di più nel dettaglio dopo poco.

In particolare, ha detto che spesso, quando si fa parte del mondo dello spettacolo e si è personaggi pubblici, si è costretti ad avere a che fare con un’involuzione della figura del fan. Ammirare troppo una persona, in maniera ossessiva, può portare a compiere gesti estremi. Ecco cosa ha raccontato.

Le disavventure di Jessica Selassié a causa degli stalker

Jessica Selassié, come tanti personaggi pubblici, ha degli stalker. La giovane ha raccontato alcune disavventure nel corso di una diretta su Instagram. La protagonista è partita dicendo che, spesso ci sono fan che diventano ossessivi. Essi cominciato a seguirti e a provare ad instaurare un rapporto diretto con il proprio beniamino. Per tale motivo, cominciano a mandare regali e fare gesti plateali.

Nel momento in cui non vengono calcolati, però, subiscono un’involuzione e si incattiviscono. In quel momento, allora, cominciano a diventare insistenti e aggressivi, fino ad essere addirittura molesti. Un’altra cosa che le è capitata che, purtroppo, sembra essere una prassi in questo ambiente, è quella di taggare senza pensarci troppo il luogo in cui si è. Questo consente agli stalker di seguirti e raggiungerti, in modo da creare un contatto di persona.

Jessica lancia un messaggio a chi la segue

Ad ogni modo, Jessica Selassié ci ha tenuto a salutare anche i suoi stalker e gli hater, in quanto presto potrebbero ricevere notizie dai suoi legali. Nel caso in cui la situazione dovesse degenerare in maniera rovinosa, infatti, lei non esiterà certamente a prendere dei seri provvedimenti a riguardo. Con questo sfogo, dunque, la vincitrice della sesta edizione del GF Vip ci ha tenuto a mostrare l’altro lato della medaglia.

Essere personaggi pubblici è sicuramente una bella cosa, in quanto dà tante soddisfazioni, tanto successo e gratificazioni. Allo stesso tempo, però, si è esposti e si può entrare facilmente nell’occhio del ciclone di persone che, purtroppo, perdono il senso della misura e si comportano in maniera esagerata e inadeguata. Per tale ragione, tutti dovrebbero stare molto attenti a ciò che mostrano sui propri social, onde evitare di incappare in qualche sgradevole avvenimento.