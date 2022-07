Patrizia De Blanck torna al GF Vip? Si, ma ad una condizione: ecco la bizzarra proposta

Continuano a trapelare indiscrezioni in merito ai possibili concorrenti della prossima edizione del GF Vip e tra di essi pare ci possa essere anche Patrizia De Blanck. La notizia era trapelata un po’ di tempo fa, ma adesso ci sono degli aggiornamenti a riguardo.

A rompere il silenzio sulla faccenda è stata la diretta interessata. La contessa, infatti, ha rilasciato un’intervista su Nuovo Tv in cui ha confermato di essere seriamente tentata dall’accettare di prendere parte al reality show, ma ad una condizione. Vediamo cosa ha rivelato.

La condizione posta da Patrizia De Blanck per partecipare al GF Vip

Patrizia De Blanck potrebbe entrare nuovamente nella casa del GF Vip. La donna ha già partecipato ad una precedente edizione del reality show. In tale occasione ebbe una sorta di trattamento differenziato a causa di alcune sue necessità. Nello specifico, le fu assegnata una camera a parte in modo da non dormire insieme agli altri concorrenti. Ad ogni modo, la protagonista pare abbia intenzione di varcare nuovamente la soglia della porta rossa a distanza di qualche edizione.

Malgrado sia consapevole della difficoltà dell’esperienza, la contessa sembrerebbe pronta a gettarsi in questa nuova avventura. Così come rivelato nel corso dell’intervista, però, la protagonista ha fatto una confessione. Nello specifico, ha detto che, stavolta, accetterebbe di partecipare al reality show solamente ad una condizione, ovvero, quella di portare con sé Alien, il suo cagnolino.

Cosa deciderà di fare Alfonso Signorini?

Patrizia De Blanck ha ammesso di aver già parlato con Alfonso Signorini di questa ipotesi, ma cosa deciderà di fare il conduttore, accetterà questa condizione pur di avere la contessa nel cast del GF Vip? Si tratta di una pretesa alquanto ambigua, che non si è mai verificata prima d’ora. Non è mai accaduto, infatti, che degli animali vivessero nella casa con i concorrenti. In ogni caso, almeno per il momento il conduttore della trasmissione non è ancora intervenuto sulla faccenda per spiegare il suo punto di vista a riguardo.

Tra le altre confessioni fatte, inoltre, Patrizia ha anche ammesso che farebbe molta fatica a vivere nuovamente questa esperienza separandosi da sua figlia Giada per così tanto tempo. Ad ogni modo, la voglia di cimentarsi in questa esperienza nuovamente pare sia più forte. Non ci resta che attendere, dunque, per vedere in che modo evolverà la faccenda.