Chiara e Davide di Uomini e Donne, retroscena sulla rottura: era tutto finto? Cosa è emerso

Una volta diffusa l’ufficialità della fine della storia tra Davide Donadei e Chiara Rabbi, i fan di Uomini e Donne stanno facendo di tutto per scoprire le cause celate dietro questa decisione inaspettata. I due ragazzi hanno chiaramente fatto intendere di non avere nessuna intenzione di entrare nel merito della faccenda.

Soprattutto l’ex corteggiatrice pare stia soffrendo moltissimo a causa di questa scelta, proprio per tale ragione, ha chiesto ai fan massimo riserbo. A lasciar trapelare qualche informazione in più a riguardo, è stato l’ex tronista. Vediamo cosa è successo.

Retroscena sulle possibili cause della rottura tra Davide e Chiara: il gesto di lui

In queste ore, Davide ha assunto dei comportamenti su Instagram contro Chiara che stanno facendo molto pensare i fan di Uomini e Donne. Nello specifico, pare che il ragazzo abbia messo dei like sospetti al di sotto di alcuni commenti davvero interessanti. Il primo di questi commenti fa riferimento alle possibili cause che hanno generato la rottura tra i due. Un utente, infatti, ha asserito che la ragione per cui due sono giunti alla conclusione di chiudere la loro storia risiede nel fatto che Donadei non sia mai stato realmente innamorato della propria fidanzata.

Chiara sembrava a molti estremamente più presa del suo compagno. Questo, a lungo andare, avrebbe deteriorato la loro relazione fino a portarla ad un punto di chiusura definitivo. Il secondo commento a cui Davide ha messo like e riferito al fatto che, in realtà, la fine della storia tra i due possa essere stata causata da Chiara.

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne sta molto male

Quest’ultima è sempre stata estremamente gelosa del suo compagno. Inizialmente questo suo lato del carattere sembrava essere gestibile, ma con il passare del tempo è probabile che Davide si sia reso conto del contrario. Il fatto che l’ex tronista di Uomini e Donne abbia avallato tali pensieri lascia spazio all’ipotesi che tali utenti possano averci azzeccato.

Per il momento, nessuno dei due protagonisti si è espresso in maniera esplicita sulla faccenda. La cosa certa, però, è che la ragazza sta affrontando un momento molto complesso. Fonti a lei vicine, infatti, hanno fatto sapere che sta davvero molto male, ragion per cui sarebbe il caso di lasciarla in pace e far sì che superi nei suoi tempi e a modo suo questo brutto momento.