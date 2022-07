GF Vip 7 a rischio: Alfonso Signorini costretto a prendere una drastica decisione? Ecco quale

Da pochissimo è trapelata una notizia alquanto preoccupante che riguarda il GF Vip 7. In particolar modo, infatti, sembrerebbe che la partenza del reality show sia a rischio. Inizialmente la trasmissione sarebbe dovuta cominciare lunedì 12 settembre.

In seguito, poi, è emersa la notizia inerente lo slittamento a lunedì 19 settembre. Come se non bastasse, però, in queste ore sono sopraggiunte delle novità a riguardo e pare che l’inizio del programma potrebbe slittare ancora di parecchio. Ecco perché.

Ecco il motivo dello slittamento del GF Vip 7: reality show a rischio

La data d’inizio del GF Vip 7 sembra essere a rischio. Dopo diverse indiscrezioni trapelate in merito ai numerosi slittamenti e incertezze a cui si è dato luogo, adesso è emersa un’altra novità. Alfonso Signorini potrebbe cominciare il suo reality show direttamente ad ottobre. Tutto ciò potrebbe accadere a causa della difficile situazione politica che stiamo vivendo in Italia. La crisi di governo, infatti, sta provocando delle ripercussioni un po’ in tutti gli ambenti, anche in quello del mondo dello spettacolo.

Il prossimo 25 settembre, infatti, sono previste delle elezioni straordinarie, generate dallo scioglimento delle camere. Molto probabilmente, dunque, si sta pensando di far partire il programma di Canale 5 in una data successiva a questa. Tutto ciò potrebbe essere generato per consentire a tutti i concorrenti del reality show di potersi recare alle urne e adempiere al loro diritto e dovere di votare.

Quando potrebbe partire il programma

Proprio in virtù di questo, la data d’inizio del GF Vip 7 potrebbe essere quella di lunedì 26 settembre o, addirittura, quella di lunedì 3 ottobre. Al momento non ci sono ancora informazioni ufficiali a riguardo, in quanto Mediaset e Alfonso Signorini starebbero valutando attentamente la questione in modo da prendere la decisione più giusta.

Ad ogni modo, anche nel caso in cui il reality show dovesse partire il 19 settembre, come trapelato fino a questo momento, ai concorrenti non si potrà privare di andare a votare. In via del tutto eccezionale, infatti, nel giorno del 25 settembre, i protagonisti uscirebbero dalla casa del GF Vip per recarsi alle urne. Il tutto, chiaramente, avverrebbe nella massima riservatezza e scortati dalla produzione del reality show. Insomma, l’edizione di quest’anno del programma non è ancora cominciata e già stanno nascendo le prime polemiche. Ce ne saranno da vedere delle belle.