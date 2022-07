Anche Roberta e Samuele di Uomini e Donne sono in crisi? Lei svela tutto (FOTO)

Con l’arrivo dell’estate, sono molti i gossip che stanno trapelando in merito agli ex protagonisti di Uomini e Donne. Stavolta a finire nell’occhio del ciclone sono stati Roberta Giusti e Samuele Carniani. I fan hanno cominciato a temere che anche loro due potessero essersi lasciati.

Il dubbio è sorto a seguito di alcuni comportamenti assunti da due ragazzi sui social. Proprio per tale motivo, in molti hanno cominciato a fargli delle domande ed è stata l’ex tronista a svelare tutto. Ecco quindi cosa sta succedendo tra loro.

Roberta svela se è in crisi con Samuele oppure no

Anche Roberta e Samuele di Uomini e Donne stanno attraversando un momento di crisi? Dopo l’annuncio circa la rottura tra Davide Donadei e Chiara Rabbi, molti fan hanno cominciato a temere anche per questa coppia. Tutto è nato nel momento in cui gli utenti più attenti si sono resi conto che i due fossero particolarmente assenti dai loro social. Di solito, infatti, pubblicano video e storie in cui appaiono sempre insieme.

Da un po’ di giorni, però, questa prassi è stata annullata e questo ha fatto sorgere il sospetto che tra loro potesse essere successo qualcosa. A svelare tutto è stata Roberta attraverso delle Instagram stories. Nel rispondere ad alcune domande dei fan, infatti, l’ex tronista ha smentito le ipotesi relative ad una crisi con il suo fidanzato. Malgrado questo, La ragazza ha ammesso che i due stanno attraversando un momento difficile dovuto alla lontananza.

La coppia di Uomini e Donne prende una decisione

Una volta usciti da Uomini e Donne, infatti, Roberta e Samuele hanno preso la decisione di andare a convivere. Da qualche giorno, però, le cose sono cambiate. La ragazza è stata costretta a tornare a Roma mentre lui vive ad Arezzo. Questo, chiaramente, sta consentendo alla coppia di affrontare la dura prova della distanza. Il motivo per cui non pubblicano più storie insieme tutti i giorni, quindi, risiede proprio in questo.

Gli utenti, però, non ci sono accontentati di questa versione dei fatti ed hanno continuato a fare delle domande alla diretta interessata. Quest’ultima, allora, ha spiegato che il motivo per cui i due hanno deciso di separarsi fisicamente risiede in alcune esigenze personali, di cui non ho voluto fare menzione. Per adesso i due hanno scelto di vivere separatamente e di incontrarsi solamente nei weekend.