Cosa sta succedendo tra Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione? Interviene lui e spiega tutto (FOTO)

In questi giorni si è molto parlato della possibile fine della storia tra Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione. Dopo una serie di gossip trapelati sul loro conto, sul fatto che potessero vivere separatamente e altro, però, c’è stata la festa di compleanno di loro figlio Ethan.

In tale occasione, i due sono apparsi felici e sorridenti come una splendida famiglia normale. Questo, dunque, ha fatto sorgere i sospetti che i due possano aver inscenato una finta crisi solo per far parlare di sé. Adesso a rompere il silenzio sulla faccenda è stato il ragazzo.

I gossip sulla crisi tra Rosa Perrotta e Pietro

Cosa sta succedendo davvero tra Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione? I due sembravano essere in crisi in quanto non si mostravano più insieme da un bel po’ di tempo. Questo ha subito spinto i fan più attenti ad ipotizzare che tra loro potesse essere successo qualcosa. Il fatto che nessuno dei due intervenisse per smentire i pettegolezzi, però, non ha fatto altro che fomentare i dubbi di coloro i quali credevano che qualcosa non andasse.

Questo fino a quando non c’è stata la festa di compleanno del piccolo Ethan. Per l’occasione, i genitori hanno fittato una struttura ed hanno organizzato una festa nei minimi dettagli a tema Topolino. In tale occasione, i due sono apparsi insieme come una coppia complice a tutti gli effetti. Cosa c’era di vero nei rumor inerenti la possibile crisi tra loro? A quanto pare poco o nulla.

La reazione di Tartaglione e della Perrotta ai rumor

A rompere il silenzio sulla faccenda è stato Pietro Tartaglione, che con brevi ma concise parole ha smentito i gossip trapelati di recente sul suo conto e su quello di Rosa Perrotta. In particolar modo, il ragazzo ha detto che ci sono persone che di mestiere sparano “stron**te”. In seguito, poi, ha aggiunto di nutrire tanta pena per costoro. In questo modo, dunque, il giovane ha smentito categoricamente tutto quello che è trapelato fino a questo momento.

Molti fan, però, continuano a non vederci molto chiaro. Come mai i due hanno aspettato tutto questo tempo per dare qualche informazione in merito alla loro vita sentimentale dato che sono comunque una coppia pubblica? Ad ogni modo, se Pietro si è sbilanciato, lo stesso non può dirsi per Rosa. La Perrotta, infatti, sta continuando a mantenere la via del silenzio.