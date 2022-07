Oroscopo 29 luglio 2022: Vergine sul filo del rasoio, Pesci troppo emotivi

Secondo le previsioni dell’oroscopo del 29 luglio, i Sagittario devono essere più decisi. I Gemelli, invece, farebbero bene a riflettere prima di chiudere i ponti con qualcuno

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Buon momento per quanto riguarda la vita sentimentale. Siete alquanto distesi e rilassati e quindi pronti a cimentarvi in una nuova relazione, ma non siate troppo frettolosi.

Toro. Le previsioni dell’oroscopo del giorno 29 luglio vi invitano ad essere più risoluti. Spesso se si vuole arrivare lontano è necessario non farsi troppi scrupoli. Cogliete al volo certe occasioni.

Gemelli. Spesso tendete a reagire d’istinto finendo per chiudere dei rapporti senza pensarci troppo su. Dal punto di vista sentimentale bisogna essere attenti, mentre nel lavoro ci sono delle novità.

Cancro. Dopo aver vissuto delle settimane particolarmente intense, adesso potrete godervi un po’ di relax. Dedicatevi di più alle persone care e coltivate i vostri interessi, che non vanno trascurati.

Leone. Non tutti potrebbero essere sinceri, pertanto, tenete gli occhi ben aperti. Soprattutto dal punto di vista professionale è importante capire bene le persone di cui fidarsi oppure no.

Vergine. Ci sono delle decisioni da prendere e anche a stretto giro. Vi sentite un po’ con il fiato sul collo e questo potrebbe incidere negativamente. Ad ogni modo, cercate di mantenere la lucidità.

Previsioni 29 luglio da Bilancia a Pesci

Bilancia. Le vostre intenzioni sono buone e pulite, tuttavia, dovete prestare attenzione alle mosse degli altri, specie in ambito professionale. In amore è opportuno essere meno polemici.

Scorpione. Giornata molto produttiva sul fronte delle relazioni. In ambito sentimentale ci sono dei cambiamenti in arrivo. Se state pensando di compiere qualche passo importante, questo è il momento giusto.

Sagittario. L’oroscopo del 29 luglio vi invita ad essere un po’ più decisi. Spesso tendete a farvi condizionare un po’ troppo dal giudizio delle altre persone e questo potrebbe portarvi delle preoccupazioni.

Capricorno. Potrebbero nascere dei piccoli disguidi in amore. Cercate di mostrarvi calmi e di non prendere decisioni troppo affrettate. Valutate attentamente pro e contro prima di prendere una decisione sul lavoro.

Acquario. Interessanti risvolti per quanto riguarda la vita sentimentale. Ci sono delle novità, ma dovete essere attenti, non fatevi prendere troppo dall’entusiasmo. Nel lavoro mantenete un profilo basso.

Pesci. L’emotività è da sempre il vostro punto di forza, ma anche debole. Cercate di non lasciarvi prendere troppo dall’entusiasmo delle prime volte e prima di aprirvi con qualcuno, capite meglio le sue intenzioni.