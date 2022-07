Denis Dosio replica a Paola Di Benedetto dopo gli attacchi ricevuto: ecco che ha detto

Un po’ di giorni fa, Paola Di Benedetto aveva lanciato delle stoccate molto pesanti contro Denis Dosio. I video in questione, in cui la vincitrice di una precedente edizione del GF Vip reputava l’influencer una persona da richiudere, sono giunti all’orecchio anche di quest’ultimo.

Denis, infatti, ha deciso di replicare alle dure parole di Paola attraverso un video pubblicato su Tik Tok. In tale clip, il giovane ha posto l’accento sull’incoerenza e sulla pochezza che, a suo avviso, la giovane avrebbe mostrato. Vediamo cosa ha detto.

La replica di Denis Dosio a Paola Di Benedetto

Denis Dosio ha deciso di replicare alle pesanti accuse mosse da Paola Di Benedetto qualche giorno fa. La donna, durante un programma radiofonico, si è trovata a commentare l’influencer ed ha speso parole davvero negative per descriverlo. In particolar modo, ha detto che Denis sia un ragazzo davvero da rinchiudere. A tal proposito, ha rivangato dei vecchi video osé pubblicati dal giovane che fanno riferimento a delle patatine.

Ad ogni modo, dopo le due parole di Paola, Denis ha voluto rispondere. Il giovane ha detto di essere rimasto piuttosto stupito dal fatto che la Di Benedetto abbia deciso di dedicargli delle attenzioni per commentare la sua persona. Inoltre, a generargli un certo stupore è stata anche l’incoerenza mostrata dalla donna. Quest’ultima ha sempre detto ai suoi fan di non lasciarsi condizionare da quello che pensano gli altri, in quanto ognuno deve essere felice e fiero di ciò che è.

Come reagirà Paola alle parole di Denis?

Ebbene, dopo aver sempre provato a lanciare messaggi motivazionali, poi, è la stessa Paola Di Benedetto a cedere al tritacarne dei social definendo Denis Dosio con epiteti davvero velenosi. L’influencer, poi, ci ha tenuto a concludere il suo pensiero dicendo che, attraverso quel video, la Di Benedetto ha, finalmente, tirato fuori la sua vera natura. Nello specifico, il ragazzo ha svelato di ritenere la sua interlocutrice virtuale una persona davvero piccola e povera.

Offendere e denigrare pubblicamente un’altra persona, infatti, è una cosa davvero orribile che, tuttavia, qualifica Paola per ciò che è. Insomma, anche l’influencer non ci è andato giù in maniera leggera. Cosa accadrà, dunque, adesso? Paola darà luogo ad una nuova replica, oppure lascerà che la faccenda si sgonfi da sola? Non ci resta che attendere per scoprirlo.