Spinalbese al GF Vip 7 ufficiale, Belen Rodriguez furiosa: ecco come avrebbe reagito

Da poche ore è trapelata la notizia, ormai reputata ufficiale, della partecipazione di Antonino Spinalbese alla prossima edizione del GF Vip. A generare particolare sgomento, però, è la reazione di Belen Rodriguez. La showgirl, infatti, non sembra aver preso di buon grado questa notizia.

Già in passato erano trapelate delle notizie inerenti possibili malumori tra i due proprio a causa di questa situazione. Adesso, però, pare siano trapelate altre novità. Vediamo cosa è emerso.

La reazione di Belen alla notizia di Spinalbese al GF Vip

Alfonso Signorini ha pubblicato un altro indizio inerente un futuro concorrente del GF Vip 7 e, stando a quanto emerso, pare proprio che la persona in questione sia l’ex di Belen, Antonino Spinalbese. L’oggetto mostrato dal conduttore, nello specifico un mazzo di chiavi, sembra appartenere proprio all’ex della showgirl. Ad ogni modo, dopo la diffusione di questa notizia, in molti si stanno domandando come l’avrà presa Belen.

Ebbene, stando a quanto emerso da alcune indiscrezioni social, pare proprio che la donna non abbia accolto di buon grado questa scelta. Belen, infatti, sembrerebbe essere sempre stata contraria alla partecipazione del suo ex ad un reality show del calibro del GF. La paura principale della protagonista risiede nel fatto che non vuole esporre la sua famiglia, specie sua figlia Luna Marie, al caos mediatico.

Fan di Antonino e della Rodriguez sollevano una polemica

La partecipazione di Spinalbese al GF Vip, dunque, potrebbe rappresentare per Belen Rodriguez un enorme problema che potrebbe turbare gli equilibri della sua famiglia. Antonino, però, sembra non aver dato peso al giudizio della donna, sta di fatto che sembrerebbe prontissimo a cimentarsi in questa nuova ed esilarante avventura. Sul web, intanto, in molti stanno commentando questa notizia.

Gli utenti sono divisi in due. Da un lato ci sono quelli che difendono Antonino, esortando Belen a farsi gli affari propri e a consentire al suo ex di vivere la sua vita come meglio crede. Dall’altro lato, però, ci sono anche i fan della Rodriguez, che infatti stanno accusando Spinalbese di essere un morto di fama alla spasmodica ricerca di un po’ di visibilità. Ad ogni modo, alla luce di tutto quello che è successo, i diretti interessati non si sono ancora espressi pubblicamente e in maniera esplicita su quanto sta accadendo. Non ci resta che attendere per vedere se lo faranno.