Data inizio Pomeriggio 5 e Mattino 5: Mediaset prende una decisione

Molti sono stati i rumor trapelati in questi giorni in merito alle possibili date di ripartenza di Pomeriggio 5 e Mattino 5. Ebbene, adesso finalmente è trapelata la verità. I due talk show della rete Mediaset riapriranno i battenti a settembre.

Risulta, quindi, scongiurata l’ipotesi di vederli cominciare a fine agosto, come precedentemente trapelato. Vediamo, dunque, nel dettaglio, qual è la data precisa di ripartenza.

Ecco le date ufficiali di inizio di Mattino 5 e Pomeriggio 5

Finalmente sono ufficiali le date di ripartenza di Pomeriggio 5 e Mattino 5. I programmi, rispettivamente condotti da Barbara D’Urso e Federica Panicucci, riapriranno ufficialmente i battenti lunedì 5 settembre, come ipotizzato in partenza. In questi giorni, però, era trapelata la voce secondo cui le due trasmissioni sarebbero potute partire in anticipo, addirittura a fine agosto.

Questo avrebbe, chiaramente, implicato la necessitò per Barbara D’Urso di interrompere le sue vacanze in anticipo e tornare al lavoro prima del previsto. Per sua fortuna, però, il pericolo risulta essere scongiurato in quanto non ci sarà nessuna ripartenza anticipata dei due programmi di Canale 5. Sorti diverse, invece, per i talk di Rete 4, che riapriranno i battenti già dall’ultima settimana di agosto.

Come stanno trascorrendo le vacanze Barbara D’Urso e Federica Panicucci

Pomeriggio 5 e Mattino 5, dunque, torneranno operativi lo stesso giorno per informare il pubblico da casa circa i fatti di attualità più importanti e regalando anche qualche momento di gossip. Considerando la crisi di governo in cui vessa l’Italia, però, è molto probabile che i servizi saranno quasi tutti interamente dedicati a questo argomento. Si prospetta una ripartenza piuttosto intensa, pertanto, le conduttrici farebbero bene a godersi un po’ di relax.

Barbara D’Urso è in vacanza nella sua villa con piscina in compagnia di amici. Federica Panicucci, invece, è stata recentemente alle Maldive con la sua famiglia. Da qualche giorno, però, è tornata in Italia ed ha già ripreso il suo lavoro. Proprio ieri ha registrato delle Instagram Stories in cui ha lasciato intendere di essere alle prese con le registrazioni delle puntate della nuova edizione di Back To School di cui è conduttrice. Al momento non si sa se la donna riuscirà a concedersi qualche altra piccola vacanza prima della ripartenza ufficiale del programma che conduce tutti i giorni, dal lunedì al venerdì su Canale 5. Non ci resta che attendere per scoprirlo.