Belen Rodriguez diffida Antonino Spinalbese? Tra i due è guerra: cosa succede

Da poco è trapelata la notizia inerente la partecipazione di Antonino Spinalbese alla prossima edizione del GF Vip e Belen Rodriguez pare non l’abbia presa affatto bene. La showgirl, infatti, sembrerebbe aver emesso una diffida nei suoi confronti.

Questo, chiaramente, impedirà al giovane di poter parlare liberamente della sua vita sentimentale e della sua famiglia. Ma questo non è tutto. Vediamo nel dettaglio cosa sembra stia succedendo tra loro.

La diffida di Belen verso Antonino

Gli animi tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese sono piuttosto tesi da quando è emersa la notizia inerente la sua partecipazione al GF Vip. Ieri, Alfonso Signorini ha pubblicato un indizio relativo ad un concorrente e in molti hanno ritenuto che quell’oggetto fosse lo stesso pubblicato precedentemente da Antonino. La notizia, così, è divenuta quasi ufficiale ed ha fatto il giro del web in men che non si dica.

La cosa che, tuttavia, molti hanno cominciato a chiedersi è quale sia stata la reazione della showgirl. Quest’ultima pare sia sempre stata contrata alla partecipazione del suo ex ad un programma così in vista come il GF Vip. Malgrado questo, però, nel momento in cui è stata resa ufficiale la notizia, pare che Belen si sia infuriata, ma non solo. La donna sembrerebbe aver diffidato il suo compagno per impedirgli di parlare di lei e della sua famiglia.

Spinalbese pronto a dichiarare guerra alla Rodriguez?

A dare questa informazione è stato l’influencer Alessandro Rosica attraverso il suo profilo Instagram. Oltre a questa notizia, però, è stato dato anche un’altra informazione. Sembra, infatti, che Antonino Spinalbese non abbia nessuna intenzione di rispettare la volontà della sua ex fidanzata. Una volta entrato nella casa più spiata d’Italia, infatti, il protagonista pare si comporterà in maniera del tutto normale come se non pendesse nessuna diffida su di lui.

Questo, chiaramente, attiverà sicuramente un circolo vizioso che creerà molto sgomento e darà luogo ad una vera e propria guerra tra i due. Si ricorda, infatti, che nel caso in cui non dovessero essere rispettate le diffide, si potrà procedere con delle denunce, che hanno una valenza decisamente più pesante. La situazione, dunque, si prospetta estremamente calda e accesa, ce ne saranno da vedere sicuramente delle belle. Non ci resta che attendere per saperne di più.