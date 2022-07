Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli tornano al GF Vip 7: ecco in quali vesti

Da poche ore è trapelata una notizia molto interessante che sicuramente farà piacere ai fan di Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli. I due ex concorrenti del GF Vip torneranno anche nell’edizione numero 7.

Il loro, però, sarà un ruolo del tutto diverso. Entrambi, infatti, saranno i nuovi conduttori del GF Vip Party. In questo modo, dunque, Giulia Salemi e Gaia Zorzi passeranno a loro due il testimone, si riveleranno all’altezza?

Ecco cosa faranno Pierpaolo e Soleil al GF Vip 7

Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli saranno i conduttori del GF Vip Party. I due, quindi, avranno il compito di seguire le dinamiche del programma e commentarle su Mediaset Infinity insieme ai telespettatori e non solo. Nel corso delle varie puntate, infatti, ci saranno anche ospiti, che potranno essere personaggi vicini ai concorrenti o quelli che sono stati eliminati. Con l’ironia pungente di Soleil e la simpatia di Pierpaolo sicuramente si creeranno delle dinamiche molto interessanti.

L’appuntamento con il GF Vip Party è fissato ogni lunedì e venerdì, in concomitanza con la messa in onda della puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini. Tale trasmissione avrà la stessa durata del programma originale, ma sarà molto più irriverente e pieno di approfondimenti.

La reazione di Pretelli e della Sorge

La notizia inerente la partecipazione di Soleil Sorge al GF Vip Party era già stata diffusa qualche tempo fa, mentre quella di Pierpaolo Pretelli è del tutto una novità. Un po’ di tempo fa, infatti, Alfonso Signorini aveva pubblicato sul suo account Instagram un video che lo ritraeva in compagnia dell’influencer. Al di sotto di tale post c’era una frase allusiva al fatto che i due stessero lavorando ad un nuovo progetto.

Ebbene, adesso tutte le carte sono state svelate, ma come avranno reagito i diretti interessati? Al momento nessuno dei due si è sbilanciato pubblicamente sulla questione. Soleil è spesso in compagnia di Dayane Mello a lavorare ad alcuni progetti. Anche Pierpaolo è impegnato con i tour che sta dando luogo in giro per l’Italia in cui si sta esibendo come showman. Quest’ultimo, inoltre, sta fronteggiando anche un’altra polemica relativa alle stoccate lanciate a Domenica In e Mara Venir. Insomma, a quanto pare i due ragazzi hanno una vita piuttosto impegnata da quando è terminata la loro esperienza al reality show di Canale 5.