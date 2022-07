Lite tra Dayane Mello e Giulia De Lellis: la modella ci va giù pesante, ecco perché

In queste ore è in atto una vera e propria guerriglia tra Dayane Mello e Giulia De Lellis. Tra le due non è mai corso buon sangue, in quanto la prima è l’ex fidanzata del compagno dell’influencer.

Questo, chiaramente, ha favorito l’astio tra le due. Tuttavia, non è solo a causa di questo che le due non vanno molto d’accordo. A quanto pare, alla base ci sono anche delle divergenze in merito al modo di vedere la vita e certe situazioni. Proprio di recente, infatti, le protagoniste si sono stuzzicate sui social.

Il messaggio di Giulia De Lellis che crea scalpore

Giulia De Lellis ha recentemente pubblicato dei messaggi su Instagram che hanno indispettito Dayane Mello. L’influencer ha fatto un discorso sugli inestetismi, specie quelli legati all’acne, di cui ha sofferto un po’ di tempo fa. La giovane ha pubblicato le immagini di ora e di un paio d’anni fa, dicendosi estremamente felice per i traguardi ottenuti grazie a tutte le terapie che ha fatto. Inoltre, ha anche spiegato che, chi come lei soffre o ha sofferto di questo disturbo, è normale che si veda brutta o non si senta a suo agio.

Proprio per tale motivo, se si prova la necessità di riempirsi di trucco, oppure di inserire qualche filtro di troppo su Instagram, è bene farlo. La cosa più importante, infatti, è fare quello che faccia stare bene, al di là di quello che possa pensare la gente. Ad ogni modo, queste parole hanno generato un po’ di sgomento in quanto c’è chi non ha apprezzato il suo intervento.

La stoccata di Dayane Mello

A storcere particolarmente il naso sulle parole di Giulia De Lellis è stata Dayane Mello. Quest’ultima ha detto di reputare l’influencer davvero un pessimo esempio. In seguito, poi, la modella ha accusato la sua “rivale” di aver strumentalizzato un concetto molto importante per pura pubblicità. Inoltre, a suo avviso, Giulia vive solamente nel mondo del make-up e di Photoshop, pertanto, non è una persona genuina e semplice come vuole far credere.

La giovane avrebbe fatto bene a tacere dinanzi un tema così complesso dato che ci sono persone che davvero soffrono parecchio a causa di alcuni problemi fisici. Per il momento, la De Lellis non è ulteriormente intervenuta per replicare alle dure stoccate della Mello. Non ci resta che attendere per vedere se lo farà.