Nuovi concorrenti GF Vip: spuntano i nomi di una famosa cantante e una Tiktoker

In queste ore sono emersi degli aggiornamenti in merito ad alcuni nuovi possibili concorrenti del GF Vip 7. Nel cast del reality show condotto da Alfonso Signorini, infatti, potrebbero entrare a far parte una famosa cantante e una Tiktoker che sta spopolando sul web.

La persona in questione non è l’insegnante di corsivo, così come trapelato nei giorni passati, ma si tratta di una ragazza di origini calabresi. Vediamo nel dettaglio tutto quello che è emerso.

Tra i possibili concorrenti del GF Vip 7 una famosa cantante

Il cast di concorrenti del GF Vip si fa sempre più ricco. Adesso alla lista di papabili protagonisti del reality show si sono aggiunti due nomi. Il primo è quello di una celebre cantante, ovvero, Wilma Goich. Il nome di quest’ultima era già trapelato un po’ di tempo, fa, ma poi non c’erano stati altri aggiornamenti a riguardo. Adesso, però, la protagonista di questo gossip ha rotto il silenzio ed ha svelato cosa pensa di fare.

La cantante ha recentemente vissuto un grave lutto in quanto sia figlia e morta a causa di un tumore. Si è trattato di un evento devastante che, chiaramente, ha straziato il cuore della protagonista. Molte persone a lei care, allora, le hanno consigliato di cimentarsi nell’esperienza del Grande Fratello, in modo da provare a distrarsi e a combattere il dolore immenso che prova costantemente. Wilma ha ammesso di star prendendo in considerazione questa ipotesi, tuttavia, la cosa che la frena sarebbe lasciare suo nipote Gianlorenzo.

Ecco chi è la Tiktoker tanto acclamata

Se la partecipazione della Goich tra i concorrenti del GF Vip 7 sembra dipendere più da lei che dalla produzione del reality show, lo stesso non può dirsi per l’altra protagonista. In queste ore, infatti, si è fatto avanti anche il nome di una rinomata Tiktoker che, da un po’ di tempo, sta spopolando su tale social. Lei si chiama Natasha Martino ed è di origini calabresi.

La giovane è diventata popolare in quanto ha inventato un format alquanto semplice in cui mostra si suoi fan cosa mangiano lei e la sua famiglia a colazione, pranzo e cena. La banalità di alcuni filmati ha colpito così tanto gli utenti del web, al punto che a seguirla sono davvero moltissimi. Proprio i suoi fan hanno avanzato una proposta ad Alfonso Signorini, ovvero, quella di prendere la ragazza nel cast, avverrà?