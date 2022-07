Uomini e Donne, ecco chi è il primo tronista della prossima stagione

Anche se Uomini e Donne è in ferie, in questo periodo si stanno effettuando i casting per la scelta dei nuovi protagonisti del talk show e da poco è trapelato il nome del primo tronista. A dare la notizia è stato l’influencer Amedeo Venza attraverso il suo account di Instagram.

Il protagonista ha spifferato ai suoi fan l’identità del primo volto che siederà sulla tanto agognata sedia rossa. La persona in questione non è famosa al pubblico da casa. Vediamo nel dettaglio di chi si tratta.

Ecco chi è il primo tronista di Uomini e Donne

In queste ore è trapelato il nome del primo tronista di Uomini e Donne. Il ragazzo che siederà sul trono si chiama Alessandro ed è originario di Milano. A colpire subito è la sua età. Anche in questa circostanza, infatti, Maria De Filippi ha scelto di dare una chance ad una persona estremamente giovane. Alessandro, infatti, ha solo 19 anni. Stando a quanto emerso da alcune indiscrezioni relative al video di presentazione, pare sia un ragazzo serio e alla ricerca del grande amore.

Amedeo ha voluto fare dell’ironia sulla faccenda. In particolar modo, l’influencer ha detto che il futuro tronista sarà, sicuramente, un giovane che dirà di essere stato profondamente ferito in passato da qualche ragazza, pertanto, è un po’ titubante nei confronti dell’amore. Questo, però, non gli impedirà di continuare a sperare di trovare la persona giusta con la quale costruire una famiglia e qualcosa di davvero importante. Ironia a parte, per il momento, però, non si conosce il volto di questa persona.

Indiscrezioni sugli altri tronisti del programma

Molto probabilmente, presto sul profilo Instagram di Uomini e Donne verrà pubblicato qualche aggiornamento in merito al primo tronista della prossima stagione del talk show pomeridiano. Per quanto riguarda gli altri nomi, invece, per ora non ci sono grosse novità. Un po’ di tempo fa è trapelata la notizia secondo cui nella fase iniziale della trasmissione ci saranno tutti volti nuovi.

Con il passare del tempo, poi, è probabile che venga data qualche chance a coloro i quali sono già noti al pubblico. Al momento gli autori del programma non hanno confermato né smentito questa versione dei fatti. Per tale ragione, bisogna attendere ancora un altro po’ di tempo per avere qualche informazione in più sui futuri tronisti.