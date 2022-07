Oroscopo 31 luglio 2022 e classifica: Toro confusi, Scorpione distratti

Secondo le previsioni dell’oroscopo del 31 luglio, i nati sotto il segno del Sagittario devono lottare per i propri sogni. Gli Acquario farebbero bene ad andare a fondo sulle cose e, soprattutto, sulle persone.

Oroscopo dei primi sei segni

1 Gemelli. Momento di traguardi importanti per i nati sotto questo segno. Smettetela di fare affidamento sugli altri e prendete in mano la vostra vita. Sia in amore sia nel lavoro è tempo di mostrare decisione e polso.

2 Leone. L’oroscopo del 31 luglio vi invita a tentare la fortuna, naturalmente con ingegno e parsimonia. Cercate di trovare il giusto compromesso tra l’istinto e la razione. Anche in amore dovete lavorare su questo aspetto.

3 Acquario. Non lasciatevi ingannare dalle apparenze e cercate di andare oltre. Sia nei rapporti professionali sia in quelli personali e sentimentali è importante andare a fondo e scavare nell’animo di una persona prima di giudicarla.

4 Cancro. Non bisogna essere troppo rigidi. Nella vita spesso accadono cose che non si possono prevedere o controllare, pertanto, non resta da fare altro che accettarle e adattarsi ai cambiamenti. In amore potreste rimanere sorpresi.

5 Sagittario. Giornata interessante sul fronte delle relazioni. Se siete single, approfittate di questo momento per gettarvi a capofitto in nuove conoscenze. In merito al lavoro, invece, bisogna essere tenaci e lottare per i propri sogni.

6 Bilancia. Buon momento per rivedere un po’ le proprie amicizie. Non continuate certi rapporti solo perché non sapete come chiuderli. Non perdete il vostro tempo a trascorrerlo con persone con cui non vorreste stare.

Previsioni astrali 31 luglio ultimi sei segni

7 Toro. In questo momento vi sentite particolarmente confusi. Se non sapete bene come muovervi, aspettate invece di compiere delle scelte azzardate. Per quanto riguarda la sfera professionale, invece, dovete essere reattivi.

8 Vergine. Siate meno ansiosi. Talvolta è necessario vivere la vita all’avventura in quanto potrebbero capitare cose inaspettate che non si possono gestire. Dal punto di vista sentimentale, invece, ci vuole coraggio.

9 Scorpione. Attenzione a qualche distrazione di troppo. L’Oroscopo del 31 luglio vi vede un po’ stralunati, forse è arrivato anche per voi il momento di prendersi una piccola pausa e di vivere in maniera più spensierata.

10 Ariete. Siete molto impegnati con il lavoro e la carriera. Ad ogni modo, non trascurate i vostri affetti e le persone a cui tenete di più. Soprattutto, cercate di dedicare più tempo alla cura del vostro corpo e del vostro spirito.

11 Pesci. Non bisogna essere troppo irruenti nell’esprimere le vostre opinioni. Anche se vi trovate in contrasto con qualcuno, non esagerate. Le divergenze sono normali, la cosa importante, però, è non mancarsi mai di rispetto.

12 Capricorno. Giornata di tensioni per i nati sotto questo segno. Ci sono un po’ di cose in sospeso che sarebbe il caso di rivedere. Ad ogni modo, c’è qualcosa che vi turba e che non vi sta permettendo di rilassarvi.