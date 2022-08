Oroscopo 1 agosto 2022: Gemelli annoiati, Sagittario più spediti

Le previsioni dell’oroscopo dell’1 agosto, invitano i nati sotto il segno del Leone ad essere un po’ più lungimiranti e meno inclini a pensare solo al presente. I Bilancia, invece, devono fare delle valutazioni.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. La Luna è favorevole e questo agevolerà le persone audaci e quelle che sanno mettersi in gioco senza pensare troppo alle conseguenze. Soprattutto in amore è necessario osare se volete raggiungere degli obiettivi.

Toro. Quanto più la strada è in salita, tanto più gratificante sarà la ricompensa finale. Continuate a lottare con le unghie e con i denti per raggiungere i vostri scopi. Se dovesse sorgere qualche problema, non vi abbattete.

Gemelli. In questo momento non vi sentite esattamente al top della forma fisica. Siete un po’ annoiati dalla routine e potreste essere spinti a commettere qualche scelleratezza per porre rimedio alla questione. Cercate di essere cauti.

Cancro. Tra oggi e domani potreste sentirvi un po’ fiacchi. In ambito sentimentale ci sono delle grandi novità in arrivo, ma è necessario avere il cuore libero. Se siete impegnati non cedete alle tentazioni.

Leone. Le previsioni dell’oroscopo del giorno 1 agosto vi invitano ad essere più lungimiranti. Spesso tendete a concentrarvi troppo sul presente, trascurando il futuro. Ricordate, però, che bisogna valutare bene le conseguenze delle proprie azioni.

Vergine. Cercate di approfittare di questo momento di ottimismo e di positività per risolvere alcune faccende in sospeso. Se siete indecisi sul da farsi, non abbiate fretta. Ricordate che alla perfezione non bisogna fare il tormento.

Previsioni astrali 1 agosto da Bilancia a Pesci

Bilancia. Valutazioni importanti da fare per i nati sotto questo segno. Giunti a questo punto dell’anno dovete tirare un po’ le somme. Sia in amore sia nel lavoro dovete capire quali sono le persone su cui fare affidamento.

Scorpione. L’Oroscopo del giorno 1 agosto vi invita a voltare pagina e ad aprire un nuovo capitolo della vostra vita. Se una storia è giunta al capolinea, è il caso di guardare avanti e aprirsi a nuove avventure. Nel lavoro ci vuole concentrazione.

Sagittario. Questo è il momento di essere risoluti. In amore andate più spediti e potete concedervi anche qualche piccolo sfizio. Per quanto riguarda la sfera professionale, invece, tenete d’occhio la concorrenza.

Capricorno. I sacrifici che state facendo per ottenere alcuni traguardi vi saranno ricompensati. Siate sempre positivi e amorevoli e vedrete che la vita vi premierà. Non conoscete l’invidia, pertanto, quando avete a che fare con questo sentimento restate sempre turbati.

Acquario. Giornata molto interessante sul fronte del lavoro. Presto arriverà un cambiamento che potrebbe portarvi a generare un upgrade nella vostra carriera. Siate attenti e non arrendetevi al primo ostacolo o intoppo che troverete sul cammino.

Pesci. Buon momento se volete intraprendere un nuovo progetto. Ci sono delle cose da valutare e da prendere in considerazione, ma presto riceverete delle belle soddisfazioni. In amore ci sono alti e bassi. Attenzione.