Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli matrimonio aggiornamenti: proposta e piccoli imprevisti

Da un po’ di tempo, ormai, non si sta facendo altro che parlare del fatto che Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sembrerebbero prossimi al matrimonio. I due si sono conosciuti nella casa del GF Vip e da quel momento in poi non si sono più separati.

A distanza di circa due anni dalla nascita della loro relazione, pare siano in arrivo i tanto attesi fiori d’arancio. Ecco, dunque, cosa è emerso in merito alla proposta e a qualche piccolo intoppo che potrebbe schierarsi sul loro cammino.

Le ultime indiscrezioni sul matrimonio tra Giulia e Pierpaolo

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli pare che spesso si uniranno in matrimonio. Stando a quanto rivelato da Dagospia, pare proprio che la notizia sia ormai ufficiale. Il portale, infatti, ha parlato con una certa ufficialità della faccenda. I due sembra stessero aspettando di avere una stabilità professionale prima di compiere il grande passo, cosa che si sta verificata. Pierpaolo, infatti, sarà alla guida del GF Vip Party da settembre, mentre Giulia ritornerà con il suo Salotto Salemi.

La loro vita professionale, dunque, prosegue a gonfie vele al punto da pensare che presto convoleranno a nozze. Tra le varie indiscrezioni trapelate, inoltre, sono stati fatti dei riferimenti anche alla proposta di matrimonio. Pare che essa si verificherà molto presto, ma avverrà in maniera del tutto intima e privata. I fan che speravano in qualcosa di plateale, infatti, pare dovranno rinunciare a questo pensiero, salvo cambiamenti dell’ultimo momento.

Piccolo intoppo per Pretelli e la Salemi?

Ad ogni modo, il matrimonio tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli potrebbe essere “ostacolato” da qualche piccolo imprevisto. Come annunciato, da settembre l’ex velino sarà alla guida del GF Vip Party in compagnia di Soleil Sorge. Dagospia, dunque, ha ipotizzato che l’esuberante influencer possa, in qualche modo, ostacolare le nozze provando a corteggiare l’ex gieffino.

Queste, chiaramente, sono solo delle supposizioni volte a gettare un po’ di pepe sulla faccenda. Non ci resta che attendere per vedere se realmente accadrà tutto ciò. Nel frattempo, i diretti interessati non sono ancora intervenuti sulla faccenda. Sul loro privato Giulia e Pierpaolo sono molto riservati. Mentre per quanto riguarda altri aspetti della loro vita sono molto espansivi e comunicativi con i loro fan, sui sentimenti cercano sempre di mantenere alta la privacy. Non ci resta che attendere, dunque, per vedere cosa accadrà.