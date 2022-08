Federica Aversano torna a Uomini e Donne, ma non nei panni di tronista: ecco che farà

Fervono i preparativi per quanto riguarda la nuova stagione di Uomini e Donne. In questo periodo si è molto parlato dell’ipotesi di vedere Federica Aversano come nuova tronista del talk show.

In queste ore, però, è giunta una notizia molto interessante che riguarda la napoletana. La giovane, infatti, tornerà nel programma di Maria De Filippi, ma il suo ruolo non sarà quello di tronista, ma farà altro. Ecco di cosa si tratta.

Ecco in che ruolo Federica tornerà a Uomini e Donne

Federica Aversano ritornerà nel parterre di Uomini e Donne, ma non sarà una tronista. La ragazza ha partecipato alla precedente edizione del programma pomeridiano corteggiando Matteo Ranieri. Non essendo stata scelta da lui, la ragazza è andata via con un nulla di fatto. Prima di lasciare lo show, però, il cavaliere del trono over Alessandro ci tenne a palesare il suo interesse per lei. In tale occasione, però, Federica ammise di non sentirsi pronta a cimentarsi in questa nuova avventura così presto.

In seguito, poi, anche Riccardo Guarnieri palerò il suo interesse per la ragazza. Probabilmente in virtù di tutti questi corteggiamenti, la conduttrice è stata spinta a prendere una decisione alquanto inaspettata. Federica, infatti, tornerà nel parterre, ma lo farà in quello degli over. La giovane, dunque, sarà una nuova esponente del parterre femminile del programma.

Liti preannunciate tra Aversano e Ida Platano

Non essendo tronista, dunque, Federica Aversano potrà relazionarsi con tutti gli esponenti più adulti di Uomini e Donne senza problemi. Molto probabilmente, nella prossima stagione della trasmissione torneranno anche Alessandro Vicinanza e Riccardo Guarnieri. Se così fosse, dunque, ce ne saranno da vedere delle belle. I due, infatti, si faranno avanti per corteggiare la bella napoletana?

Nella prossima stagione del talk show dovrebbe ritornare anche Ida Platano, che ricordiamo ha avuto relazioni con entrambi gli uomini sopracitati. Il fatto che essi possano interessarsi a Federica, dunque, genererà qualche dissapore tra le due donne? Insomma, le premesse sembrano essere davvero molto interessanti, ma bisogna attendere la messa in onda del programma per capire cosa accadrà. Al momento, non ci sono informazioni precise in merito alla data di ripartenza di Uomini e Donne. Molto probabilmente, la trasmissione ritornerà da lunedì 12 settembre, ma non ci resta che attendere per averne la conferma ufficiale dall’azienda.