Oroscopo 2 agosto 2022: Cancro furbi, Capricorno verso una scelta

Secondo l’Oroscopo del giorno 2 agosto denota delle novità in arrivo per quanto riguarda i nati sotto il segno dell’Acquario. i Toro sono un po’ tesi, mentre gli Ariete lungimiranti.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Siet3e persone tendenzialmente con la testa sulle spalle, che amano guardare al futuro. In certi casi, però, è necessario anche vivere il presente, senza pensare troppo alle conseguenze.

Toro. Portate dietro di voi ancora qualche strascico di tensione nato nei giorni passati. Poco alla volta, però, vi riprenderete e vi rimetterete in sesto. Dal punto di vista sentimentale, siate più aperti.

Gemelli. Ad ogni azione corrisponde una reazione. Se non volete essere criticati per la vostra pesantezza, cercate di essere più leggeri. In amore dovete lasciarvi trasportare un po’ di più.

Cancro. Siete piuttosto furbi. Ci sono delle cose che bisogna mettere in chiaro, soprattutto dal punto di vista professionale. In ambito sentimentale, invece, non bisogna farsi trasportare troppo dalle abitudini.

Leone. Giornata molto positiva per quanto riguarda l’amore. Ci sono delle novità in arrivo e delle occasioni da cogliere al volo. Chi sta pensando a compiere un passo importante, questo è il momento giusto.

Vergine. Se vi siete fatti scappare un’opportunità professionale, essa potrebbe non ricapitare. Ad ogni modo, non temete, la vita riserva sempre delle sorprese, l’importante è rialzarsi sempre.

Previsioni 2 agosto da Bilancia a Pesci

Bilancia. In ambito professionale vi sentite un po’ stanchi e demotivati. Cercate di non essere troppo severi con voi stessi e cogliete il lato positivo nelle persone. Dal punto di vista sentimentale ci vuole pazienza.

Scorpione. Giornata interessante sul fronte del lavoro. Oggi siete molto produttivi, pertanto, riuscirete a smaltire anche qualcosa di arretrato. Chi è in coppia dovrebbe trovare il tempo di stare di più con il partner.

Sagittario. Meglio non essere troppo frettolosi. Dal punto di vista sentimentale è importante tenere gli occhi ben aperti, l’insidia è dietro l’angolo. Allo stesso tempo, però, non siate troppo opprimenti.

Capricorno. Scelte in arrivo per i nati sotto questo segno. L’Oroscopo del 2 agosto vi invita a riaprire i battenti del vostro cuore. Anche se avete vissuto delle batoste dal punto di vista sentimentale, bisogna sempre ripartire.

Acquario. Giornata molto interessante per quanto riguarda le relazioni. Se siete in attesa di un cambiamento, è importante tenere gli occhi ben aperti. Nel lavoro ci sono delle novità in arrivo per voi.

Pesci. Allargate i vostri orizzonti per scoprire nuovi scenari di vita. Ci sono tantissime sfumature che andrebbero prese in considerazione, quindi, cercate di non essere troppo selettivi.