Ilary Blasi, ecco perché è così attiva sui social, intanto Francesco Totti vola a Viterbo: con chi e perché

Tutti i fan di Francesco Totti e Ilary Blasi si sono reso conto del fatto che quest’ultima, da quando è stata ufficializzata la fine del suo matrimonio, è notevolmente più attiva sui social. La conduttrice ha sempre condiviso con i fan sprazzi delle sue giornate, ma in questo periodo sembra darsi davvero molto da fare.

Ebbene, stando ad alcune indiscrezioni emerse sui social, pare che dietro questa decisione si celino dei motivi ben precisi. In merito a Francesco, invece, l’ex calciatore attualmente non si trova con Noemi Bocchi. Ecco dov’è e perché.

Ecco perché Ilary Blasi è così attiva sui social dopo la separazione

Ilary Blasi è divenuta un personaggio molto attivo sui social da quando ha annunciato la fine del matrimonio con Francesco Totti. La donna, infatti, ha condiviso innumerevoli foto e video volti ad immortalare i momenti più salienti della sua vacanza in Africa, poi a Sabaudia e ancora oggi sta pubblicando molteplici contenuti. Tra i vari scatti, inoltre, non mancano foto succinte e provocanti.

Molti potrebbero essere spinti a pensare che si tratti di una ripicca, ma non è così. Secondo Di Più, il motivo per cui Ilary si sta mostrando in questo modo sul web risiede nel fatto che pare voglia, a tutti i costi, mostrarsi forte. In un momento così delicato, infatti, non vuole affatto apparire come la moglie affranta. La Blasi, inoltre, sembrerebbe aver deciso di mettere in mostra il suo corpo per rammentare, a chi l’avesse messo in dubbio, che è ancora una donna bellissima ed estremamente affascinante.

Dove si trova invece Francesco Totti

Anche quest’oggi Ilary Blasi ha mostrato delle foto in cui sfoggia il suo decolleté bagnata dalle onde del mare. Nel frattempo, Francesco Totti sta adoperando un comportamento del tutto diverso. Il Pupone, infatti, è sparito dai social ed ha deciso di non far sapere a nessuno i suoi spostamenti. I paparazzi, però, sono sempre dietro l’angolo, pronti ad immortalare ogni suo spostamento.

Proprio per tale motivo, è emerso che l’ex capitano della Roma attualmente si trova a Viterbo in compagnia di una persona. Ad accompagnarlo, però, non è Noemi Bocchi, donna ritenuta essere la sua amante e attuale fiamma, ma con lui c’è un suo amico. Totti sembra si sia recato alle Terme dei Papi di Viterbo per concedersi qualche momento di relax lontano dai riflettori e in compagnia di una persona cara.