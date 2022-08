Alfonso Signorini sul cast del GF Vip 7: Simona Ventura gli estorce uno scoop (VIDEO)

In queste ore, Alfonso Signorini si è lasciato intervistare da Simona Ventura e si è lasciato scappare delle interessanti confessioni sul cast del GF Vip 7. In particolar modo, la presentatrice ha riproposto al collega gli indizi che si è divertito a disseminare in tutto questo periodo sui social.

Nel commentare tali oggetti, associati ad alcuni volti del mondo dello spettacolo, il giornalista avrebbe dovuto rispondere “Acqua, fuoco o fuochino”. Con questo simpatico giochino, ha fatto delle interessanti rivelazioni.

Alfonso si sbottona sul cast del GF Vip 7

Nel corso di un’intervista con Simona Ventura nel suo programma “La terrazza della dolce vita”, Alfonso Signorini ha fatto spoiler sul cast del GF Vip 7. La conduttrice di questo format ha esordito chiedendo al presentatore del reality show se quello smalto rosso, mostrato come primo indizio, appartenesse a Pamela Prati. A tal proposito, Alfonso ha risposto con “acqua”, facendo crollare tutte le certezze. In seguito, però, si è chiarito meglio ed ha detto che quell’oggetto non appartenesse alla Prati, ma la sua ipotetica presenza nel reality show è un “fuochino”.

Successivamente, poi, si è passati all’anello con ametista associato a Ginevra Lamborghini, sorella di Elettra. Anche in questo caso, Alfonso ha risposto con un “fuochino” confermando in maniera abbastanza esplicita gli ultimi gossip. Successivamente, poi, si è passati ad un altro oggetto, forse quello più discusso negli ultimi tempi, ovvero, il portachiavi associato ad Antonino Spinalbese.

Signorini su Spinalbese, poi sgancia una bomba

Nel momento in cui è stato fatto il nome dell’ex di Belen Rodriguez, Alfonso Signorini si è spazientito e si è nuovamente abbottonato in merito al cast del GF Vip 7. Il presentatore ha detto di essere stufo di continuare a parlare di questa faccenda ed ha alluso al fatto che avesse già sviscerato questo argomento un po’ di tempo fa. In seguito, poi, il presentatore ha lanciato una vera bomba.

In particolare, ha detto che i veri nomi scoop non sono stati ancora rivelati. Ci sono tantissimi altri concorrenti, al di là di quelli già citati, che sono stati presi in considerazione per partecipare alla nuova edizione del programma. A quanto pare, dunque, Alfonso Signorini ha in serbo per i fan della trasmissione ancora tantissimi altri colpi di scena. Non ci resta che attendere per saperne di più.