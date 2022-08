Chiara Rabbi frequenta un altro? L’ex di UeD risponde e svela retroscena sulla mamma di Davide

Dopo essersi presa una breve pausa dai social, Chiara Rabbi è tornata per rispondere alle domande dei fan. Tra di esse, molte sono state riferite alla sua vita sentimentale e a come stia attraversando la fine della relazione con Davide Donadei.

La ragazza non ha mai nascosto di stare molto male, tuttavia, alcuni utenti hanno avanzato delle domande piuttosto bizzarre. In particolare, una persona le ha chiesto se stesse frequentando un altro. La giovane ha risposto in maniera spiazzante e poi ha fatto altre confessioni.

Chiara sta con un altro? La risposta di lei

Chiara Rabbi ha risposto ad alcune domande dei fan ed ha chiarito alcuni aspetti della sua vita. Da poco la storia con Davide Donadei è giunta al capolinea e tra i due, almeno stando a quanto emerge dai social, pare stia soffrendo di più lei. Sull’ex tronista di Uomini e Donne, infatti, sono spuntate anche delle segnalazioni. Ad ogni modo, nel botta e risposta con i fan, c’è chi ha insinuato che Chiara potesse frequentare un’altra persona.

La domanda ha lasciato di stucco la giovane che, infatti, ha risposto facendo parlare solamente le espressioni del suo viso. A tal proposito, ha fatto una faccia disgustata volta a mettere in evidenza il fatto che la domanda fosse davvero inopportuna e insensata in questo particolare momento della sua vita. In questo modo, chiaramente, ha negato la presenza di un’altra persona nella sua vita.

La Rabbi fa una confessione sulla mamma di Davide

Nel corso del dialogo con i fan, poi, sono emerse anche altre faccende. Un utente ha chiesto a Chiara Rabbi in che rapporti sia con la mamma di Davide. Tra le due si era venuto a creare un legame davvero piuttosto forte, pertanto, adesso che la storia è giunta al capolinea cosa sarà successo tra loro? Ebbene, stando a quanto rivelato dalla Rabbi, quest’ultima nutre ancora un profondo affetto e un legame viscerale per Anna, madre di Davide.

Anche se la storia con il figlio è giunta al termine, Chiara continua a reputare la donna una persona bellissima e fondamentale nella sua vita. Questo, quindi, non esclude il fatto che le due possano essere ancora in contatto in qualche modo. Insomma, la via verso la guarigione del cuore è ancora lontana, ma poco alla volta Chiara sta prendendo nuovamente in mano la sua vita.