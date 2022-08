Incendio Cinecittà: ecco in che condizioni è la casa del Grande Fratello (FOTO)

Come tutti gli utenti del web avranno avuto modo di apprendere, lunedì 1 agosto è divampato un incendio negli Studios di Cinecittà. Le fiamme hanno investito una fetta molto importante dei set cinematografici.

L’incendio si è esteso fino a raggiungere le porte della casa del Grande Fratello, mettendo a repentaglio la struttura. Vediamo, dunque, quali sono le condizioni dell’appartamento che da settembre sarà la dimora di molti vip.

Ecco i danni dell’incendio scoppiato a Cinecittà

Momenti di panico e paura ieri a Cinecittà a causa dell’incendio divampato ieri pomeriggio. Ad un certo punto, alcuni lavoratori si sono resi conto di una coltre di fumo quasi nera che si è sollevata sugli Studios. Alcuni di essi sono stati costretti a spostare le vetture che avevano parcheggiato in loco onde evitare ulteriori esplosioni. Al momento non si conosce ancora l’esatta dinamica dell’incidente, ma l’entità dei danni è notevole.

Ad essere stati distrutti sono stati i set di Young Pope, film di Paolo Sorrentino e danni ingenti si sono verificati anche a L’Ombra di Caravaggio di Michele Placido. I danni sono davvero gravi e sarà necessario spendere molti soldi e investire tanto impegno per riuscire a rimediare. Ad ogni modo, le fiamme stavano per raggiungere anche la casa del Grande Fratello. In quel caso le conseguenze sarebbero state catastrofiche.

Le condizioni della casa del Grande Fratello

Per fortuna, però, l’incendio divampato a Cinecittà non sembra abbia arrecato particolari danni alla casa del GF Vip. Le fiamme sembrerebbero essere state domate per tempo, in modo da impedire che investissero anche tale appartamento. Ricordiamo che in questo periodo gli autori stanno lavorando al completamento della dimora, che da settembre ospiterà moltissimi personaggi famosi. Il fatto che la casa non riporti danni è sicuramente positivo, perché vuol dire che non ci saranno inaspettati cambi di programma.

Alfonso Signorini, in una recente intervista, ha rivelato anche delle interessanti cose in merito ai concorrenti. Inoltre, il conduttore ha ammesso che quella di quest’anno sarà un’edizione ricca di colpi di scena in cui nulla sarà scontato. In queste ore, sul web sono trapelati diversi nomi dei concorrenti che potrebbero prendere parte al reality show ma, stando a quanto rivelato dal giornalista, pare che i nomi più importanti siano ancora segreti. Non ci resta che attendere, dunque, per saperne di più.