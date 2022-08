Incidente per Federica Panicucci alle Maldive: “Rimasta senza nulla”, ecco cosa è successo

Dopo alcune settimane trascorse a lavorare negli studi Mediaset, Federica Panicucci è tornata alle Maldive, ma stavolta la vacanza è cominciata con un incidente. La conduttrice di Mattino Cinque, infatti, ha raccontato ai suoi fan di una disavventura che le è capitata.

Una volta atterrata in aeroporto, infatti, la donna ha preso coscienza del fatto che il suo bagaglio fosse smarrito. Non avendo pensato a portare con sé qualche ricambio, quindi, la presentatrice si è trovata completamente senza nulla. Vediamo come è evoluta la situazione.

Ecco l’incidente di Federica Panicucci alle Maldive

Federica Panicucci è tornata nel posto del suo cuore insieme alla sua famiglia, ovvero, le Maldive, ma stavolta c’è stato un piccolo incidente di percorso. La donna è sbarcata ieri su tale territorio e, improvvisamente, si è resa conto del fatto che il suo bagaglio fosse stato smarrito. A causa di tutti questi disagi che si stanno verificando con le compagnie aeree, infatti, la protagonista si è trovata a fare i conti con un problema non da poco.

Nel momento in cui ha appreso di non avere la sua valigia, Federica ha realizzato di non avere assolutamente nulla per circolare in giro. La protagonista è rimasta senza vestiti. Per fortuna, però, la struttura dell’hotel presso il quale alloggia l’ha omaggiata di una T-shirt, pertanto, per un’intera giornata ha tenuto addosso solo quella. Fortunatamente, però, quest’oggi ci sono state delle novità.

La conduttrice aggiorna sulla situazione: una svolta

Nel corso delle sue Instagram Stories, Federica Panicucci ha raccontato l’incidente accaduto alle Maldive ed ha aggiornato i fan circa l’evoluzione della situazione. Per fortuna, infatti, il suo bagaglio è stato ritrovato. La donna ha chiarito che tutto fosse al suo posto, la valigia fosse chiusa e con tutte le sue cose all’interno. Pertanto, al di là di questa piccola disavventura, durata poco più di 24 ore, adesso può cominciare la sua vacanza.

Come fatto anche la volta precedente, Federica è subito partita mostrando ai fan di essere a cena presso il resort che li ospiterà per tutta la durata del loro soggiorno. Nei prossimi giorni, dunque, ci attendono foto con panorami paradisiaci che la Panicucci sicuramente condividerà con tutti i suoi fan. Dopo questa vacanza, poi, la donna tornerà al suo lavoro, dato che l’aspetta un autunno piuttosto impegnativo tra Mattino Cinque e Back To School.