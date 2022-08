Giulia Salemi torna al GF Vip in un ruolo del tutto inedito? L’inattesa indiscrezione

In queste ore è circolata sul web un’indiscrezione che riguarda la possibilità di vedere Giulia Salemi di nuovo al GF Vip. L’influencer, però, non ricoprirebbe il ruolo di concorrente e neppure di opinionista, dato che quest’ultimo ruolo è già stato assegnato a Sonia Bruganelli e Orietta Berti.

La giovane italo-persiana, infatti, potrebbe ricoprire un ruolo del tutto inedito, che non si vedeva nel programma da moltissimi anni. Vediamo nel dettaglio tutto quello che è emerso a riguardo.

Ecco in quale ruolo potremmo rivedere Giulia Salemi al GF Vip

Sul web stanno trapelando delle notizie che riguardano Giulia Salemi e la possibilità di rivederla al GF Vip. Come già trapelato qualche giorno fa, il suo compagno Pierpaolo Pretelli sarà alla guida del GF Vip Party in compagnia di Soleil Sorge. A quanto pare, però, Alfonso Signorini starebbe pensando di annoverare anche la fidanzata dell’ex velino nel cast della prossima edizione del reality show.

Giulia dovrebbe ricoprire il ruolo di inviata speciale fuori la casa. Questo incarico era precedentemente svolto da Marco Liorni. La Salemi, dunque, dovrebbe diventare la persona con cui i concorrenti appena eliminati interagiranno e riveleranno le loro emozioni. La giovane dovrebbe destreggiarsi tra il backstage del programma, in modo da portare alla luce degli aspetti inediti della trasmissione.

I rumor su Davide Silvestri

Al momento, però, questa è solamente un’idea, in quanto non è stata data ancora nessuna conferma circa la partecipazione di Giulia Salemi al GF Vip in questo ruolo. Inoltre, in queste ore è emerso anche un altro nome che potrebbe accompagnare o sostituire la giovane. In particolare, pare che anche Davide Silvestri sia in lizza per prendere parte a questa nuova avventura. Ricordiamo che la prossima edizione del GF Vip si preannuncia essere davvero esilarante e piena di colpi di scena inaspettati. Proprio per tale ragione, è probabile che Signorini decida di introdurre anche questa novità.

Per Giulia e Pierpaolo, dunque, sarebbe un traguardo importante, in quanto lavorerebbero per lo stesso programma, a cui entrambi hanno partecipato, ma in ruoli del tutto differenti. Questo contribuirà certamente a rafforzare sempre di più il loro legame che, ormai, sembra prossimo ad evolversi con un grande passo. Sembra, infatti, che molto presto Pretelli e la Salemi convoleranno a nozze. Sarà davvero così? Vedremo.