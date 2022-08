Ilary Blasi e Francesco Totti, primo incontro dopo la rottura: ecco cosa è successo tra loro

Dopo l’annuncio della separazione, Ilary Blasi e Francesco Totti hanno avuto il loro primo incontro. I due si sono rivisti dopo alcune settimane trascorse da quei famosi comunicati stampa volti ad annunciare la fine del loro matrimonio.

Ma dove si sono incontrati i due e, soprattutto, perché? Si è trattato di un incontro accidentale, oppure era premeditato? Vediamo nel dettaglio tutto quello che è emerso e come si sono comportati i due.

Ecco perché Ilary Blasi e Francesco Totti si sono incontrati e dove

Ilary Blasi e Francesco Totti hanno avuto il loro primo incontro. Esso è avvenuto a Sabaudia nella splendida villa che i due ex marito e moglie posseggono. Solitamente, la famiglia felice era solita trascorrere le vacanze in tale luogo insieme ai loro figli e circondati da tanto amore e serenità. Quest’anno, invece, le vacanze hanno un sapore decisamente più amaro. I due, infatti, si sono incontrati per dare luogo ad una sorta di staffetta.

Dal momento in cui hanno deciso di separarsi, infatti, tutti i loro beni e le loro proprietà devono essere ripartiti secondo criteri specifici determinati dai loro avvocati. Proprio per tale ragione, era stato deciso che Ilary avrebbe potuto soggiornare nella villa per tutto il mese di luglio, mentre ad agosto il testimone sarebbe dovuto passare all’ex calciatore della Roma. Per tale ragione, a cavallo tra fine luglio e inizio agosto i due si sono dovuti incontrare per scambiarsi le chiavi e i figli chiaramente.

Come è andato il primo incontro? Gelo totale

Il primo incontro tra Ilary Blasi e Francesco Totti pare sia stato glaciale secondo quanto riporta Il Corriere della Sera. I due, infatti, si sarebbero appena incrociati per scambiarsi le chiavi. Giusto il tempo di un saluto e poi ognuno ha preso la sua strada. In merito ai figli, invece, Isabel e Chanel sono rimaste con la madre per tutto il mese di luglio, mentre ad agosto pare rimarranno con il papà nella villa a Sabaudia.

Per quanto riguarda il più grande, invece, Cristian è impegnato con gli allenamenti Under 18 della Roma, pertanto, non trascorrerà le vacanze né con il padre né con la madre. Per il momento, i profili Instagram dei diretti interessati restano silenti. Ilary per tutto questo tempo non ha fatto altro che pubblicare contenuti in maniera quasi spasmodica. Continuerà a fare lo stesso anche nel mese di agosto? Vedremo.