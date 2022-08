Uomini e Donne, Ida, Gemma e Pinuccia cambiano ruolo nel programma? Ecco che faranno

Bombe in arrivo per quanto riguarda la prossima stagione di Uomini e Donne, specie per quanto riguarda Ida, Gemma e Pinuccia. Le registrazioni del talk show pomeridiano ripartiranno alla fine di questo mese e le indiscrezioni trapelate già sono tantissime.

Pare, infatti, che a partire da settembre ci saranno delle novità molto interessanti che riguarderanno l’organizzazione e la ripartizione di alcuni ruoli. Vediamo nel dettaglio cosa è emerso.

Il nuovo ruolo di Ida Platano a Uomini e Donne

Gemma Galgani, Ida Platano e Pinuccia Della Giovanna si preparano a ricoprire ruoli differenti a Uomini e Donne? Le tre dame fanno parte del parterre delle donne del trono over e nella scorsa stagione sono state spesso al centro di polemiche molto accese. Tutte e tre hanno una cosa in comune, ovvero, il non essere particolarmente simpatiche a Tina Cipollari. Proprio questa rivalità le ha spesso poste al centro di siparietti esilaranti e talvolta anche estremi.

Ebbene, data la personalità eccentrica di queste donne, pare proprio che Maria De Filippi stia valutando di assegnare loro un ruolo diverso. Partendo da Ida, quest’ultima potrebbe diventare una sorta di opinionista sul campo. Naturalmente, il ruolo di Gianni Sperti e Tina Cipollari non verrà minimamente scalfito, tuttavia, è probabile che la dama verrà interpellata in maniera più consistente dalla padrona di casa per commentare alcune dinamiche che si verificano nella trasmissione.

Pinuccia sostituirà Gemma? Cosa è emerso

Ricordiamo che da settembre, al trono over dovrebbe prendere parte anche Federica Aversano. Quest’ultima ha riscosso molto successo tra gli uomini del parterre. Specie Alessandro e Riccardo si sono interessati a lei, entrambi ex fidanzati di Ida. Questo, dunque, potrebbe portare la donna ad intavolare interessanti discussioni. Pinuccia, invece, andrà a sostituire Gemma Galgani.

Questo vuol dire che alla dama verrà dato molto più spazio, proprio come accadeva fino ad alcuni mesi fa a Gemma. Tutto ciò, chiaramente, genererà la nascita di discussioni con Tina. Infine, per quanto riguarda Gemma, quest’ultima potrebbe assumere un ruolo sempre più marginale nella trasmissione. Negli ultimi mesi di messa in onda della scorsa stagione, infatti, la donna è stata chiamata al centro dello studio davvero pochissime volte. Quest’anno tutto ciò potrebbe capitare ancor di meno in quanto la Galgani potrebbe essere tra i nuovi concorrenti de La Talpa, come annunciato un po’ di tempo fa.