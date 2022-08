Uomini e Donne Vip, quando potrebbero cominciare le riprese e rumor su opinionisti

In queste ore sono trapelate delle indiscrezioni alquanto interessanti che riguardano la versione Vip di Uomini e Donne. Nello specifico, sul web stanno trapelando notizie inerenti la possibile data d’inizio delle registrazioni, e non solo.

A generare molto sgomento è anche il cast del programma che, a quanto pare, sarà del tutto diverso rispetto a quello a cui siamo abituati quotidianamente. Vediamo nel dettaglio tutto quello che è emerso.

Cosa si sa sull’inizio di Uomini e Donne Vip

Da tempo si parlava della possibilità di vedere una versione Vip di Uomini e Donne e adesso sembra proprio che la cosa stia per concretizzarsi. Il dating show di Canale 5 si appresta a vivere una vera rivoluzione. Già la variante tradizionale sarà caratterizzata da molte novità nel corso della prossima edizione, sta di fatto che alcune protagoniste potrebbero cambiare ruolo. Ad ogni modo, al di là di questa notizia, ne é emersa anche un’altra che riguarda, invece, la versione con i personaggi popolari.

Le prime puntate di questo nuovo format dovrebbero cominciare a partire dall’inizio del 2023. La messa in onda, invece, dovrebbe avvenire qualche mese dopo, probabilmente nel periodo primaverile. La struttura della trasmissione sarà alquanto diversa, a partire proprio dai protagonisti che vi prenderanno parte. Una volta smentiti i rumor su Elisabetta Gregoraci e Antonio Zequila come tronisti, vediamo su chi si starebbe puntando.

Info sul cast e sugli opinionisti

La versione Vip di Uomini e Donne dovrebbe andare in onda solo due volte a settimana, al momento non è ancora chiaro se ciò avverrà sempre nella fascia pomeridiana, in sostituzione della variante tradizione, oppure se cambierà orario. La cosa certa, però, riguarda gli opinionisti. A commentare le varie dinamiche, infatti, non sembra ci saranno Gianni Sperti e Tina Cipollari, che invece continueranno a lavorare al fianco di Maria De Filippi nella fascia pomeridiana.

Al loro posto potrebbero arrivare dei nuovi protagonisti, altrettanto popolari. Tra i nomi più gettonati vi sono quelli di Giulia De Lellis e Lorenzo Riccardi. Proprio quest’ultimo, un po’ di tempo fa aveva lanciato una sorta di appello alla conduttrice chiedendole di diventare opinionista del talk show. In merito ai tronisti, invece, pare che la produzione stia valutando di volare un po’ più in basso e puntare su nomi decisamente meno popolari.