Soraia Allam e Luca Salatino presto genitori? La confessione inattesa di lei (FOTO)

Solo ieri Luca Salatino ha spiazzato la sua Soraia Allam con una dedica inaspettata sui social, e adesso ci ha pensato la giovane a fare delle confessioni inaspettate. La ragazza ha risposto alle domande dei fan ed ha toccato degli argomenti piuttosto importanti.

La protagonista, infatti, ha parlato della possibilità di avere un figlio e di sposarsi e le sue risposte sono state davvero spiazzanti. Vediamo nel dettaglio tutto quello che è emerso a riguardo.

La confessione sui figli di Soraia Allam

La crisi tra Soraia Allam e Luca Salatino sembra essere scongiurata. I due sono una coppia molto affiatata e sono felicissimi insieme. I fan, dunque, possono stare tranquilli e tirare un sospiro di sollievo. In queste ore, inoltre, sono trapelate altre notizie piuttosto interessanti che riguardano i due protagonisti. Soraia ha risposto ad alcune domande dei fan. Uno di essi le ha chiesto se è vero che desidera avere un figlio.

A tale quesito, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha risposto in maniera affermativa, lasciando intendere che sia una cosa che gradirebbe davvero moltissimo. In seguito, però, la ragazza ha spiegato di essere molto spaventata all’idea, forse anche a causa della sua giovane età. Ad ogni modo, presto diventerà zia, pertanto, potrà cominciare a fare delle prove per abituarsi all’idea.

Presto matrimonio con Luca Salatino? La confessione

Per quanto riguarda la questione matrimonio, invece, la Allam ha dichiarato che vorrebbe tanto sposarsi. Con queste dichiarazioni, dunque, la dama ha acceso grosse speranze nei numerosi fan che seguono sia lei sia il suo fidanzato. In molti, infatti, ritengono che presto Soraia Allam e Luca Salatino possano decidere di compiere qualche grande passo. Considerando anche come stiano procedendo le cose tra loro, pare ci siano ampie probabilità che tutto possa andare nel modo sperato.

Nel corso del botta e risposta con i fan, poi, Soraia ha anche svelato che tipo di rapporto lei e il suo compagno hanno con le rispettive famiglie. A tal proposito ha detto che entrambi si trovano benissimo con i suoceri. Soprattutto lei ha avuto modo di legare tantissimo con la madre di Luca. Tra loro è nato subito un legame speciale che lei ha definito inspiegabile. Insomma, le cose tra i due ex volti di Uomini e Donne non potrebbero andare meglio di così.