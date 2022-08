Sophie Codegoni torna in tv dopo il GF Vip: ecco in quale programma la vedremo e con chi

Grandi novità per la carriera di Sophie Codegoni, la quale si prepara ad un ritorno trionfale in tv. Dopo aver preso parte a Uomini e Donne come tronista e alla scorsa edizione del GF Vip, la giovane sta per cominciare un nuovo percorso.

Stando a quanto trapelato dal magazine Chi, diretto da Alfonso Signorini, la ragazza ha superato un casting fatto con lo staff di Sonia Bruganelli, pertanto, lavorerà in una trasmissione legata proprio all’opinionista del reality show di Canale 5.

Ecco in quale programma tv sarà Sophie Codegoni

La carriera di Sophie Codegoni è un vero crescendo in questo periodo, sta di fatto che la giovane presto tornerà in tv. L’ex volto del GF Vip si è lasciata intervistare dai giornalisti del magazine di Signorini ed ha svelato che presto lavorerà ad Avanti un Altro. Il suo ruolo sarò quello di “bonas” andando a sostituire quelle che si sono susseguite nel corso degli anni, tra cui anche Paola Caruso.

Nel corso dell’intervista, la protagonista ha ammesso di aver partecipato al casting con tanto entusiasmo e, chiaramente, un’alta dose di speranza. Per fortuna, l’incontro con Sonia Bruganelli è andato nel migliore dei modi. Sophie ha detto che il primo a cui ha detto del provino è stato il suo fidanzato Alessandro Basciano, che l’ha accompagnata per mano in questa nuova avventura. Subito dopo aver ricevuto la conferma, poi, ha chiamato sua madre, la quale è quasi scoppiata in lacrime dalla gioia.

La riconoscenza della giovane e altro vip ad Avanti un Altro

Sophie Codegoni, dunque, non può che essere felice e riconoscente sia ad Alfonso Signorini, che le ha permesso di essere conosciuta di più al GF Vip, sia a Sonia, che le ha dato questa nuova chance. Proprio da lei, la ragazza ha intenzione di imparare quante più cose possibili. Lavorare al fianco di Paolo Bonolis, poi, rappresenta per lei motivo di vanto e di orgoglio. Durante la sua nuova avventura, infatti, ascolterà in silenzio tutto quello che dirà il conduttore, dato lo reputa un esempio per la tv italiana.

Ad ogni modo, le novità non sono finite qui. Nel cast della prossima stagione di Avanti un Altro, infatti, ci sarà anche Giucas Casella. Quest’ultimo ricoprirà il ruolo di “mago” e, di puntata in puntata, interagirà con i vari concorrenti del programma.