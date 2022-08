Oroscopo 4 agosto 2022: Vergine sicuri, Pesci pronti a ricominciare

Secondo le previsioni dell’oroscopo del 4 agosto, i nati sotto il segno del Toro avranno una giornata piena di incontri. I Bilancia, invece, devono essere un po’ di aperti e diretti

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Meglio essere preparati sempre al peggio. Questo non vuol dire essere necessariamente pessimisti, ma prepararsi ad ogni evenienza. In amore bisogna essere più leggeri.

Toro. Le previsioni dell’oroscopo del 4 agosto denotano un inizio di giornata interessante sul fronte dei nuovi incontri. Se dovete chiudere un affare importante, questo potrebbe essere il momento giusto.

Gemelli. Novità in arrivo per quanto riguarda il lavoro, ma dovete essere lungimiranti e ambiziosi. Spesso, invece, tendete ad accontentarvi e questo potrebbe impedirvi di raggiungere traguardi importanti.

Cancro. Interessanti risvolti in amore. Questo è un periodo un po’ delicato per quanto riguarda il lavoro. Stanno cambiando delle cose, pertanto, dovete prepararvi a vivere nuove esperienze.

Leone. Ci sono delle conseguenze per le vostre azioni, ma questo lo sapete. Se ci sono dei cambi di programma improvvisi, cercate di essere pronti ad ogni evenienza. In amore bisogna essere chiari.

Vergine. Siete piuttosto sicuri di voi e questo è un grande vantaggio per quanto riguarda la sfera professionale. Non prendete decisioni troppo di petto però e lasciate prevalere anche la ragione.

Previsioni 4 agosto da Bilancia a Pesci

Bilancia. Se vi siete sentiti un po’ trascurati nell’ultimo periodo, cercate di essere chiari. Comunicate alle persone i vostri stati d’animo, chiaramente a quelle a cui tenete e non abbiate paura di ciò che sentite.

Scorpione. Buon momento per l’amore. Siate un po’ più attenti ai bisogni e alle esigenze del partner. Ci sono occasioni molto interessanti da cogliere al volo, pertanto, aprite bene gli occhi.

Sagittario. Non fatevi prendere dallo sconforto nel caso in cui le cose non dovessero andare esattamente nel modo sperato. Imparate ad apprendere dai vostri errori e, soprattutto, a non ripeterli.

Capricorno. Le previsioni dell’oroscopo del giorno 4 agosto denotano un buon momento per quanto riguarda la sfera professionale. La Luna è favorevole, pertanto, questo vi aiuterà a prendere le giuste decisioni.

Acquario. Andateci piano in amore. Spesso tendete ad essere un po’ troppo esigenti e la cosa potrebbe creare qualche turbamento. Cercate di essere preparati ai cambiamenti dell’ultimo momento.

Pesci. Chi ha vissuto la chiusura di un rapporto, o professionale o sentimentale, è pronto a rialzarsi. Il tempo di autocommiserarsi è finito, adesso bisogna allargare i propri orizzonti e guardare lontano.