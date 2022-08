Ilary Blasi, quando parlerà in tv della rottura con Totti? Sparirà per un anno: la drastica decisione

In molti si stanno chiedendo quando vedremo Ilary Blasi in tv per parlare della rottura con Francesco Totti. In questi giorni erano state avanzate delle ipotesi secondo cui sembrava che presto la showgirl avrebbe soddisfatto le curiosità dei fan accettando di essere ospitata in un programma tv Mediaset.

Sul web, però, il portale The Pipol ha dato luogo ad una versione dei fatti totalmente differente. La conduttrice, infatti, sembrerebbe intenzionata a sparire letteralmente dai radar. Ecco cosa succederà.

La dura decisione di Ilary Blasi dopo la rottura con Francesco Totti

La rottura tra Ilary Blasi e Francesco Totti pare farà clamore ancora per un altro po’ di tempo. Quest’oggi su Chi sono uscite nuove foto che ritraggono l’ex calciatore in compagnia di Noemi Bocchi, mentre la showgirl si è un po’ allontanata dal mondo dei riflettori. Anche il suo account Instagram, che nell’ultimo periodo è esploso con foto e video alquanto incandescenti, adesso è silente da giorni.

Diversi utenti, dunque, si stanno domandando se e quando Ilary andrà in tv per parlare di quello che è accaduto con Totti. Ebbene, stando alle ultime indiscrezioni trapelate, pare che questo non avverrà mai. La conduttrice sembrerebbe aver dato buca a Silvia Toffanin, declinando clamorosamente l’invito ad accettare l’ospitata a Verissimo per rispondere alle domande della padrona di casa e dare informazioni ai fan che la seguono, ma non solo.

La lunga pausa dalla televisione di Ilary: fan delusi

Pare, infatti, che Ilary Blasi non abbia intenzione di prendere parte a nessun programma per parlare della rottura con Totti. Dopo tutto quello che è accaduto, i tradimenti di lui con Noemi, la nuova relazione nata sempre con quest0ultima e tutto ciò che adesso ne conseguirà, Ilary pare decisa a prendersi una lunghissima pausa dai riflettori e dal mondo della televisione in generale.

La donna, infatti, dovrebbe sparire dai radar per circa un anno. Al momento, la prossima volta in cui vedremo la Blasi in tv dovrebbe essere nella primavera dell’anno prossimo con la ripartenza della nuova edizione dell’Isola dei Famosi. Si tratta di una decisione drastica, che sta deludendo molto i fan della donna. Ad ogni modo, sembrerebbe che la protagonista non abbia nessuna intenzione di alimentare i gossip in questo periodo così delicato. A Totti e alla Blasi aspettano mesi molto complicati, durante i quali dovranno dividersi il patrimonio e definire i termini della separazione, pertanto, fare gossip non è affatto un loro interesse.