Ex tronista di Uomini e Donne nel cast del GF Vip. ecco di chi si tratta (FOTO)

Il cast del Grande Fratello Vip 7 si arricchisce sempre di più. In queste ore è spuntata una nuova indiscrezione che riguarda un ex tronista di Uomini e Donne, il quale sembrerebbe essere annoverato tra i concorrenti della prossima edizione del GF Vip.

Si tratta di un ragazzo, il cui trono è finito inaspettatamente nel dimenticatoio senza avere più nessuna notizia a riguardo. Vediamo nel dettaglio di chi si tratta e cosa è emerso a riguardo.

Ecco chi è l’ex tronista di Uomini e Donne nel cast del GF Vip

In queste ore stanno emergendo dei nuovi aggiornamenti per quanto riguarda il cast della prossima edizione del GF Vip e, nello specifico, pare parteciperà anche un ex tronista di Uomini e Donne. A diffondere questa indiscrezione è stato l’influencer Amedeo Venza, il quale ha dato quasi per certa tale informazione. In verità, però, non possiamo parlare in maniera ufficiale in quanto lo staff del reality show non si è ancora sbilanciato su quasi nessun concorrente, se non su Giovanni Ciacci.

La persona in questione è Daniele Dal Moro. Il ragazzo si è fatto conoscere per aver già preso parte al reality show di Canale 5 in cui conobbe Martina Nasoni. Tra i due nacque una relazione molto complicata in quanto lei era molto presa da lui, mentre il ragazzo si è sempre comportato in maniera piuttosto altalenante.

Il mistero sulla scomparsa di Daniele da Uomini e Donne

Ad ogni modo, dopo l’esperienza nella casa del GF Vip, Daniele Dal Moro è stato anche un tronista di Uomini e Donne. Il suo percorso, però, è terminato prima del previsto. A causa della pandemia, infatti, il suo trono fu interrotto e sarebbe dovuto ripartire a settembre successivo. Questo, però, non è mai accaduto, senza dare alcuna spiegazione. Molto probabilmente, il giovane non era riuscito a creare nessuna dinamica interessante al punto da essere chiamato nuovamente per completare il suo percorso.

In ogni caso, per il momento, il diretto interessato non è ancora intervenuto sulla faccenda. L’account Instagram di Daniele, infatti, risulta silente da giorni, cosa che sta facendo un po’ preoccupare i suoi fan. Non ci resta che attendere, quindi, per capire se questa indiscrezione, data quasi per certa da Venza, verrà confermata, oppure se si rivelerà l’ennesimo nome campato in aria, come spesso successo nell’ultimo periodo.