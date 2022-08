Bufera su Sophie Codegoni, è stata raccomandata ad Avanti un Altro? Bruganelli mostra le prove

Come tutti i fan ormai sapranno, Sophie Codegoni è la nuova Bonas di Avanti un Altro. L’annuncio è stato dato ieri e, immediatamente, sul web è scoppiato il caos. In molti, infatti, hanno cominciato ad accusare la giovane di essere stata raccomandata.

Ad intervenire sulla faccenda è stata Sonia Bruganelli, la quale ha replicato a tutte le polemiche ed ha voluto pubblicare anche alcune prove in difesa dell’influencer. Vediamo nel dettaglio cosa ha detto.

Sophie Codegoni raccomandata? I dubbi del web

Per Sophie Codegoni sta per cominciare un periodo molto favorevole dal punto di vista professionale, da poco, infatti, è trapelata la notizia circa la sua partecipazione ad Avanti un Altro. Questa decisione da parte di Mediaset, però, ha fatto sorgere un po’ di sospetti negli utenti più maliziosi. Diverse persone, infatti, hanno cominciato ad insinuare che la giovane possa essere stata raccomandata, perciò è stata scelta come Bonas del programma pre-serale di Paolo Bonolis.

Queste voci sono, chiaramente, arrivate in men che non si dica anche alle orecchie di Sonia Bruganelli, responsabile dei provini relativi alla trasmissione. A tal proposito, la moglie del conduttore di Canale 5 ha deciso di spezzare una lancia in favore di Sophie. Molte persone hanno pensato che la giovane non avesse effettuato neppure il provino per partecipare al programma. La Bruganelli, però, ha pubblicato le prove.

Il provino di Sophie per Avanti un Altro: Bruganelli sbotta

Sulla pagina Instagram sdl, infatti, è stato pubblicato il video integrale inerente il provino sostenuto da Sophie Codegoni per partecipare ad Avanti un Altro. Sonia, inoltre, ci ha tenuto a precisare che la ragazza abbia sostenuto un provino eccellente e si sia dimostrata una donna, non solo bella, ma anche molto intelligente, sveglia e perspicace. Le persone, dunque, secondo la Bruganelli farebbero bene ad impegnarsi per raggiungere i propri obiettivi, invece che puntare sempre il dito senza cognizione di causa.

Ad ogni modo, questa prova sarà servita a sedare i gossip e a placare lo spirito malpensante di molti utenti del web? Chissà. Intanto, Sophie non è voluta intervenire sulla faccenda. La giovane si è semplicemente limitata a condividere la notizia con i suoi fan senza aggiungere altri dettagli. Intanto, resta anche da capire come l’avrà presa Soleil Sorge, dato che anche lei era in lizza per il suo stesso ruolo. Voci di corridoio rivelano che la giovane non l’abbia presa molto bene.