Noemi Bocchi prende casa vicino Francesco Totti? Il nuovo gossip infiamma il web

Giorno dopo giorno trapelano sempre più gossip in merito al rapporto tra Noemi Bocchi e Francesco Totti. In queste ore, alcuni utenti del web hanno diffuso una segnalazione alquanto interessante che riguarda i programmi estivi dei due protagonisti.

Anche se la loro relazione è, ormai, venuta allo scoperto, i due stanno continuando a vedersi di nascosto, senza rendere il tutto palese ed ufficiale. Proprio a tale scopo, pare che la Bocchi abbia preso una decisione inaspettata.

I programmi estivi di Francesco e Noemi

La relazione tra Noemi Bocchi e Francesco Totti sta proseguendo. Proprio ieri i due sono stati paparazzati da Chi durante uno dei loro ennesimi incontri a casa di lei. Ad ogni modo, per il mese di agosto pare che i due abbiano dei programmi diversi. L’ex calciatore trascorrerà le sue vacanze nella casa a Sabaudia, che per il mese di luglio è stata, invece, occupata dalla sua ex Ilary Blasi.

Il Pupone trascorrerà il tempo anche in compagnia delle sue figlie, pertanto, vedere Noemi potrebbe diventare un’impresa piuttosto ardua. Ebbene, per ovviare a questo problema, pare che la Bocchi abbia trovato la soluzione. L’influencer Deianira Marzano ha pubblicato sul suo profilo Instagram una segnalazione di un suo fan il quale ha detto di avere delle informazioni a riguardo.

La Bocchi ha una strategia per vedere Totti? Il gossip

Nello specifico, la persona in questione ha dichiarato che Noemi Bocchi avrebbe preso anche lei casa a Sabaudia, proprio vicino quella di Francesco Totti e Ilary Blasi. In questo modo, i due potranno continuare a vedersi per tutto il periodo estivo senza alcun tipo di problema. Per il momento, però, bisogna specificare che non c’è nessuna prova di queste affermazioni. La segnalazione dell’utente non è stata corredata da foto o altri elementi che possano consentire di dare per certa questa notizia. Per tale motivo, potrebbe rivelarsi anche l’ennesima fake-news trapelata in questo periodo sulla faccenda.

Intanto, chi spera di avere qualche informazione in più su come stiano le cose dai diretti interessati, deve abbandonare questo pensiero. Ilary e Totti, infatti, hanno deciso di allontanarsi totalmente dal mondo dei riflettori vivendo in maniera più privata possibile tutte le pratiche relative alla loro separazione. La Blasi ha anche scelto di non andare a parlare in nessun programma tv. Non ci resta che attendere per vedere se ci saranno novità.