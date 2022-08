Alessia Cammarota sta male: l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne si sfoga

In questi giorni, Alessia Cammarota sta preoccupando un po’ i suoi fan in quanto ha annunciato si stare male a causa di un problema di salute. La giovane si è sfogata con i fan raccontando qualche dettaglio di quello che le è successo.

In molti, dunque, si sono preoccupati ed hanno cominciato a fare delle domande a riguardo. Lei, però, si è un po’ irrigidita, in quanto ha ammesso di voler aspettare l’esito di alcuni esami. Vediamo cosa ha rivelato.

Perché Alessia sta male: lo sfogo dell’ex di Uomini e Donne

Alessia Cammarota ha spaventato i fan annunciando di stare un po’ male a causa di alcuni problemi di salute. Da un po’ di tempo la protagonista sembrava piuttosto assente, pertanto, i follower hanno cominciato a farle delle domande. La ragazza, allora, ha deciso di rispondere ed ha svelato di avere un problema personale che deve risolvere. A tal proposito, ci ha tenuto a specificare che non si tratta di nulla di estremamente grave.

Una volta scoperta la natura del problema, infatti, si è leggermente tranquillizzata, ma bisogna aspettare ancora un po’ di tempo prima di tirare un sospiro di sollievo. A settembre, infatti, dovrà effettuare dei controlli e, solo una volta ricevuti i risultati di tali esami, potrà sentirsi più sollevata. Dinanzi queste parole, però, gli utenti del web hanno mostrato parecchia preoccupazione, pertanto hanno insistito con le domande.

La Cammarota si irrigidisce: ecco perché

L’insistenza dei fan, seppur in buona fede, ha un po’ irrigidito Alessia Cammarota, che infatti ha spiegato di non voler entrare nel merito della faccenda. Per il momento, non ha voglia di spiegare nel dettaglio quello che le è successo e il tipo di problema che ha scoperto. Molto probabilmente, lo farà una volta ricevuti gli esiti degli esami a cui dovrà sottoporsi il prossimo mese.

Nel frattempo, la giovane si sta godendo qualche piccolo momento di relax in compagnia di suo marito Aldo Palmeri e della sua famiglia. Inoltre, a generarle un po’ di stress è anche il lavoro. Alessia e Aldo, infatti, hanno aperto un’attività che li tiene piuttosto impegnati. Per lo più, gestire due figli piccoli da sola non è certamente una cosa semplice da fare. Pertanto, a causa di tutte queste situazioni, la giovane non sta attraversando un momento molto piacevole.