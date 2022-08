Oroscopo 5 agosto 2022: Ariete in bilico, Bilancia verso una scelta

Le previsioni dell’oroscopo del 5 agosto esortano i Gemelli a non avere paura a ricredersi. I Capricorno, invece, farebbero bene a non sforzarsi troppo dal punto di vista fisico.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Siete sul filo del rasoio su delle scelte. Cercate di mantenere il sangue freddo e di non lasciare che siano solo gli istinti a prevalere. Ricordate che è importante usare la testa in queste situazioni.

Toro. L’Oroscopo del 5 agosto vi invita ad essere un po’ più risoluti. Spesso rimuginate sulle cose, finendo per perdere di vista quelli che sono i vostri veri obiettivi. Rimettetevi in sesto quanto prima.

Gemelli. Tornare sui propri passi non è una cosa sbagliata. Se vi siete resi conto di aver commesso un errore di valutazione, è bene che ci ripensiate e che proviate a rimediare. Solo gli stolti non cambiano mai idea.

Cancro. In amore ci sono delle liete novelle in arrivo. L’armonia regnerà sovrana, anche se il periodo è un po’ stressante dal punto di vista professionale. Forse urge prendere una piccola pausa.

Leone. La paura di fallire non dovrebbe rappresentare per voi un ostacolo. Siete persone determinate, che sanno quanto valgono e quello che vogliono, per tale ragione, lottate sempre fino in fondo.

Vergine. In amore c’è una certa sintonia con i nati sotto i segni di fuoco. Attenti, però, a non bruciarvi, in quanto certe passioni potrebbero essere tanto travolgenti quando irrisorie.

Previsioni astrali 5 agosto da Bilancia a Pesci

Bilancia. Novità in arrivo sul fronte della professione. Presto potreste trovarvi a dover prendere una decisione importante. Non fatevi prendere dalla voglia di avere tutto e subito.

Scorpione. Secondo l’oroscopo del 5 agosto, i nati sotto questo segno devono valutare attentamente i pro e i contro di un nuovo progetto. In amore, invece, è necessario darsi da fare per ravvivare certe situazioni.

Sagittario. Il periodo di stress vissuto nell’ultimo periodo va gettato alle spalle. Adesso dovete lasciare il posto solamente all’amore e al relax. Godetevi qualche momento in compagnia delle persone care.

Capricorno. Se non vi sentite al top della forma fisica, cercate di non sforzarvi troppo. Ricordare che il corpo è la dimora della vostra anima, pertanto, dovete prendervene cura sempre.

Acquario. Giornata molto interessante per l’amore. I single potrebbero fare delle conoscenze molto interessanti. Per quanto riguarda il lavoro, invece, da uno scontro potrebbero nascere delle opportunità.

Pesci. Non siate troppo frettolosi e cercate di giovare d’anticipo nel lavoro. Se la concorrenza è spietata, voi cercate di essere più furbi. In ambito sentimentale, invece, bisogna chiarire alcuni aspetti.