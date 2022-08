Chiara e Davide di Uomini e Donne, spuntano le vere cause della rottura: centrano i soldi?

La rottura tra Chiara Rabbi e Davide Donadei ha lasciato davvero molto perplessi i fan di Uomini e Donne. Il motivo risiede soprattutto nel fatto che i due protagonisti hanno deciso di mantenere un rigido silenzio in merito alle cause che li hanno portati a prendere questa decisione.

Naturalmente si tratta di questioni private, che non necessariamente devono essere spiattellate in pubblico. Tuttavia, un minimo di considerazione i fan la richiedevano. In queste ore, però, ci ha pensato il portale The Pipol a svelare dei retroscena inediti.

L’ultima apparizione di Davide e Chiara in pubblico, poi il disastro

La pagina Instagram di Gabriele Parpiglia ha portato alla luce delle faccende inaspettate in merito alla fine della storia tra Chiara e Davide di Uomini e Donne. Nello specifico, su tale portale sono apparse le ultime immagini in cui i due ragazzi appaiono insieme in pubblico. Nello specifico, poco prima di lasciarsi, i due hanno partecipato in coppia ad una trasmissione top secret incentrata sul cibo.

Al momento, però, non si conoscono i dettagli di questo programma, né tantomeno si sa quando e dove andrà in onda. Ad ogni modo poco dopo tali riprese, la coppia decise di interrompere la relazione. Sul web si ipotizza che le cause celate dietro questa decisione siano da ricondurre a ragioni di tipo economico.

I due ex di Uomini e Donne in cerca di visibilità e soldi?

Nello specifico, a causa della pandemia l’attività professionale di Davide ha subito un duro contraccolpo. Questo, quindi, ha spinto entrambi i ragazzi a cercare nuove opportunità lavorative per poter rimediare qualche soldo in più. Davide, infatti, pare si sia gettato sul Grande Fratello. L’ex tronista di Uomini e Donne pare fosse interessato a prendere parte alla nuova edizione del reality show.

Al momento, non si sa se Alfonso Signorini abbia realmente preso in considerazione la sua candidatura oppure no. Per quanto riguarda Chiara, invece, l’ex corteggiatrice del talk show pomeridiano di Maria De Filippi sembrava anche lei molto interessata ad alcuni progetti lavorativi in televisione. Il desiderio spasmodico di visibilità, quindi, potrebbe essere stata la causa scatenante che ha spinto la coppia a prendere la drastica decisione di interrompere la loro relazione. Per il momento, nessuno dei diretti interessati si è sbilanciato sulla faccenda. Tutti e due continuano a seguire la via di un rigido silenzio.