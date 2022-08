Soleil Sorge contro Sophie Codegoni per Avanti un Altro? L’influencer svela tutto (FOTO)

In queste ore è trapelata la notizia secondo cui Soleil Sorge non avrebbe preso molto bene la notizia inerente la scelta di Sophie Codegoni come Bonas di Avanti un Altro. Il motivo risiederebbe nel fatto che entrambe avrebbero partecipato ai provini, ma solo una di loro sarebbe passata.

Se così fosse, chiaramente, tra le due si sarebbe venuta a creare un po’ di rivalità. Dopo molteplici gossip a riguardo, la Sorge ha deciso di rompere il silenzio e di svelare come stiano realmente le cose. Ecco cosa ha dichiarato.

Soleil fa chiarezza sull’astio verso Sophie Codegoni ad Avanti un Altro

Soleil Sorge e Sophie Codegoni sono in contrasto a causa della scelta di Sonia Bruganelli di prendere la seconda nel cast di Avanti un Altro? Questo è ciò che pensano molti utenti del web. La verità, però, sembra essere ben lontana da tutto ciò. Attraverso un post su Twitter, infatti, Soleil ha deciso di chiarire come stiano le cose. La giovane ha svelato, innanzitutto, di non aver mai preso parte ai provini per partecipare ad Avanti un Altro, tanto meno nel ruolo di Bonas.

Per tale ragione, l’ipotetica rivalità professionale tra le due ragazze viene meno già con questa prima affermazione. In seguito, poi, Soleil ha anche chiarito che, al momento, si è candidata per un altro programma per ricoprire un ruolo decisamente più affine alle sue peculiarità caratteriali e ai suoi modi di fare. Il ruolo di Bonas, dunque, non sembrava essere affatto in linea con lei.

La Sorge manda un messaggio anche a Sonia Bruganelli

Detto ciò, poi, Soleil Sorge ha voluto anche spezzare una lancia in favore di Sophie Codegoni. L’influencer, infatti, ha detto di essere molto felice per la sua ex compagna d’avventura al GF Vip per iniziare questo nuovo percorso professionale. Pertanto, augura il meglio sia a Sophie sia a Sonia Bruganelli, che sembrava propendere parecchio per la Sorge quando era nella casa più spiata d’Italia.

Attraverso questo messaggio, dunque, Soleil ha voluto spegnere ogni tipo di polemica a riguardo, additando con il termine maliziosi tutti colori i quali hanno fatto illazioni e supposizioni sulla faccenda. A quanto pare, dunque, tra le due ragazze non sembra esserci dell’astio. Entrambe stanno seguendo due percorsi professionali differenti che non necessariamente le portano ad essere in contrasto l’una con l’altra.