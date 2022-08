Uomini e Donne slitta la data d’inizio: ecco quando torna in onda Maria De Filippi

I fan di Uomini e Donne, purtroppo, devono fare i conti con una notizia un po’ incresciosa che riguarda la data d’inizio del format. La trasmissione di Maria De Filippi, infatti, non comincerà più come inizialmente ipotizzato, ovvero, lunedì 12 settembre.

Il suo inizio è stato rinviato. Al momento non si conoscono esattamente le cause che hanno spinto gli autori a prendere questa decisione. Ad ogni modo, vediamo quando è fissata la ripartenza e quali altre informazioni sono trapelate a riguardo.

Qual è la data d’inizio di Uomini e Donne

Dopo due mesi di stop, i fan di Uomini e Donne sono in attesa di conoscere la data d’inizio del loro programma preferito. Ebbene, stando a quanto emerso in queste ore, Mediaset ha preso la decisione di spostare di una settimana la partenza del dating show incentrato sull’amore. Maria De Filippi, infatti, tornerà in onda con Uomini e Donne a partire da lunedì 19 settembre. L’appuntamento è fissato, come sempre, a partire dalle ore 14:45 su Canale 5 per tenere compagnia ai telespettatori nella fascia pomeridiana.

Per quanto riguarda la data di ripartenza delle registrazioni, invece, esse dovrebbero cominciare già alla fine di questo mese. Tra circa tre settimane, dunque, i protagonisti del trono classico e del trono over torneranno negli studi Elios per raccontare come siano andate le vacanze estive e per mettersi nuovamente in gioco alla ricerca dell’anima gemella. Di conseguenza, a fine mese trapeleranno anche le prime anticipazioni a riguardo.

Ecco quando ripartono gli altri programmi Mediaset

Ad ogni modo, il 19 settembre è la data d’inizio anche di un’altra trasmissione Mediaset al di là di Uomini e Donne. In tale giorno, ma in prima serata, partirà il GF Vip 7. Il reality show condotto da Alfonso Signorini rischiava di cominciare a ottobre. A causa delle elezioni politiche, infatti, si vociferava che la produzione stesse valutando di partire con il programma dopo quella data, in modo da consentire ai concorrenti di recarsi alle urne.

In ogni caso, anche se il reality partirà prima di questa data, ai concorrenti verrà comunque data questa opportunità. In merito ai talk show, invece, Pomeriggio 5 e Mattino 5 partiranno entrambi da lunedì 5 settembre. Infine, per quanto riguarda Amici di Maria De Filippi, la data da fissare sul calendario è quella di domenica 18 settembre. In questi giorni, invece, si stanno effettuando i provini.