La Talpa, ecco chi potrebbe essere la conduttrice: la scelta di Maria De Filippi

Il prossimo anno tornerà in onda La Talpa dopo ben 14 anni di pausa, ma chi potrebbe essere la conduttrice destinata a prendere questo fardello così importante? Al momento Mediaset è alle prese con la scelta della persona più adatta.

In un primo momento si era pensato addirittura che alla guida ci sarebbe potuta essere Maria De Filippi, ma questa sembra un’ipotesi alquanto da scartare. La donna, infatti, molto probabilmente resterà nel dietro le quinte quando si tratta di reality show. Vediamo, dunque, chi sono le candidate in lizza.

Ecco chi è la conduttrice più papabile de La Talpa

Chi sarà la conduttrice dell’attesissimo ritorno de La Talpa? I nomi attualmente al vaglio di Mediaset sono molteplici, tuttavia, tra tutte le presentatrici sembra propenderne una in particolare. La persona in questione è Silvia Toffanin. Alla compagna di vita di Pier Silvio Berlusconi aspetta una stagione televisiva davvero molto impegnativa. Come già preannunciato in precedenza, infatti, il direttore della rete ha intenzione di dare sempre più spazio alla donna.

Silvia, infatti, sarà alla guida di Verissimo, che anche per la prossima stagione dovrebbe andare in onda con doppio appuntamento settimanale, il sabato e la domenica, ma non solo. A quanto pare, per lei c’è in ballo anche la possibilità di condurre per la prima volta un programma del calibro di un reality show. Ad ogni modo, il suo non è l’unico nome preso in considerazione.

Ecco le altre candidate in lizza

Mediaset ha intenzione di affidare il ruolo di conduttrice de La Talpa ad una persona qualificata ed esperta in questo settore. L’azienda, infatti, non può andare a tentativi in quanto si tratta di un progetto molto importante che deve dare dei risultati assicurati. Per tale ragione, si era pensato anche a Barbara D’Urso, anche se Lady Cologno pare sarà alla guida solo di Pomeriggio 5 il prossimo anno.

Poi sono spuntati anche i nomi di Paola Perego, Ilary Blasi e Simona Ventura. Quest’ultima ha recentemente smentito le ipotesi inerenti il suo coinvolgimento nel reality show. In merito ad Ilary, invece, dato che sarà la conduttrice dell’Isola dei Famosi, che dovrebbe andare in onda in maniera contingente a La Talpa, pare che i due incarichi siano incompatibili. In attesa di saperne di più, Mediaset svela che il reality show che si appresta a tornare sarà caratterizzato da tante novità, pertanto, i colpi di scena non mancheranno.