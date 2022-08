Mattia Zenzola sarà davvero ad Amici 22? Qualcosa potrebbe andare storto

Da poche ore è trapelata la notizia inerente la data d’inizio ufficiale di Amici 22. La cosa che in molti si stanno domandando, però, è se l’ex allievo Mattia Zenzola farà davvero parte del programma oppure no.

Fino a poco tempo fa, la notizia inerente la sua ipotetica partecipazione al talent show sembrava essere quasi scontata. Adesso, però, qualcosa potrebbe essere andato storto. Vediamo nel dettaglio cosa è successo.

Imprevisti per Matteo Zenzola ad Amici 22? Che succede

Mattia Zenzola è stato concorrente di Amici nella scorsa edizione e molti credono che il ragazzo possa partecipare anche a quella numero 22. Il motivo risiede nel fatto che il giovane, purtroppo, fu costretto a lasciare la scuola a causa di un brutto infortunio. La sua uscita di scena, dunque, non fu per volere della commissione o del pubblico, ma per cause di forza maggiore.

Proprio per tale ragione, in molti credono che al giovane possa essere data una seconda opportunità. Stando a quanto emerso nelle ultime ore, però, pare che la sua partecipazione al programma non sia così scontata. Il ragazzo, infatti, sembrerebbe essersi presentato nuovamente ai casting del talent show come se fosse un nuovo possibile concorrente. Il giovane, però, l’anno scorso superò le selezioni, pertanto, questa fase si sarebbe anche potuta saltare se l’intenzione era quella di riaverlo nella scuola.

Altre informazioni sul talent show

Ad ogni modo, almeno per il momento, non è chiaro quale sia stata la decisione degli autori di Amici 22 in merito alla partecipazione di Mattia Zenzola come allievo. Anche il ragazzo, per il momento, non si è sbilanciato sulla faccenda. Fino a che non saranno i canali ufficiali del programma a dare qualche aggiornamento in merito, il ragazzo non può proferire parola.

Per quanto riguarda il cast di professori, invece, quest’anno sono state apportate due variazioni importanti. La prima riguarda la sostituzione di Anna Pettinelli con Arisa, mentre la seconda fa riferimento all’uscita di scena di Veronica Peparini, sostituita da Emanuel Lo. Quando si parla di Maria De Filippi, però, il colpo di scena è dietro l’angolo. L’unica informazione certa trapelata sul talent show di Canale 5, infatti, riguarda solo la data d’inizio. Il programma, infatti, riaprirà i battenti domenica 18 settembre. Come di consueto, però, la puntata dovrebbe essere registrata con qualche giorno di anticipo. Non ci resta che attendere ancora un po’ per avere informazioni certe a riguardo.