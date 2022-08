Davide Donadei finalmente parla della rottura con Chiara Rabbi: ecco di chi è la colpa

Davide Donadei e Chiara Rabbi si sono lasciati, ma i due ragazzi hanno deciso di non parlare pubblicamente di quello che è accaduto. Le poche notizie trapelate sul loro conto sono emerse attraverso fonti terze.

Proprio per questo motivo, Davide ha deciso di replicare e di rivelare, una volta per tutte la sua versione dei fatti. Il giovane, infatti, ha svelato di chi sia la vera colpa per la fine della loro storia.

Le parole di Davide Donadei sulla fine della storia con Chiara Rabbi

Solo ieri sul sito di Gabriele Parpiglia sono trapelate indiscrezioni in merito alla fine della storia tra Chiara Rabbi e Davide Donadei. Su tale portale è emerso che i due si siano lasciati a causa di ragioni legate al bisogno di soldi. Entrambi sembravano essere in un periodo un po’ complicato, per cui erano alla ricerca di visibilità. Ad ogni modo, queste dichiarazioni pare non abbiano fatto molto piacere a Davide.

Il ragazzo, infatti, ha deciso di intervenire per la prima volta con un post su Instagram in cui ha detto che se qualcuno deve parlare della sua vita privata, può farlo solamente lui. Per tale ragione, ha dato con ufficialità la notizia circa la fine del rapporto. In seguito, poi, ha spiegato anche come siano andate le cose. A tal proposito ha detto di assumersi tutte le responsabilità del caso.

La furia contro Gabriele Parpiglia

Attraverso un messaggio su Instagram, dunque, Davide Donadei ha ammesso di essere stato lui a lasciare Chiara Rabbi. Il giovane si è assunto la responsabilità di quanto accaduto ed ha discolpato la sua compagna da tutto. Con queste parole, quindi, l’ex tronista di Uomini e Donne si augura che chi ha diffuso in giro questi gossip sulla sua vita sentimentale si plachi. Il suo attacco, chiaramente, è andato principalmente a Gabriele Parpiglia.

Quest’ultimo è stato definito come un giornalista sciacallo. Almeno per il momento, il diretto interessato non è intervenuto per replicare alle accuse del giovane. Ad ogni modo, adesso è emersa la verità. A causare la fine della relazione è stato Davide, che probabilmente ha capito di non essere più innamorato di Chiara. Quest’ultima, invece, continua a stare molto male. Poco alla volta, però, sta prendendo in mano la sua vita per rimettersi in sesto.