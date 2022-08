Oroscopo 7 agosto 2022, classifica: Gemelli testa alta, Sagittario delusi

Secondo le previsioni dell’oroscopo del 7 agosto, i nati sotto il segno dello Scorpione dovrebbero essere più caritatevoli. I Leone, invece, farebbero bene a riflettere prima di trarre conclusioni affrettate.

Oroscopo dei primi sei segni

1 Acquario. Le novità sono all’ordine del giorno e servono anche per tenere il vostro umore e il vostro interesse piuttosto alto. Di solito tendete ad abbattervi e a spegnervi nel momento in cui vivete troppo nella routine.

2 Cancro. L’oroscopo del 7 agosto vi invita a tentare la fortuna. In questo momento la sorte è dalla vostra parte, pertanto, cercate di non essere troppo rigidi. In amore potrebbe arrivare qualche gradevole colpo di scena inatteso.

3 Gemelli. Se avete fatto tutto ciò che è in vostro possesso per rimediare ad una situazione incresciosa, allora potete sentirvi a posto con la coscienza e camminare a testa alta. In amore è prevista una ventata di novità

4 Scorpione. Ci sono situazioni che vanno gestite con le pinze, mentre in altre potete concedervi il lusso di essere schietti e diretti. Buone occasioni nel lavoro, mentre in amore cercate di dare una seconda opportunità a chi la merita.

5 Capricorno. Se state lavorando ad un grande progetto, cercate di non essere megalomani. La vita spesso vi pone dinanzi dei colpi di scena, cercate di essere bravi ad adattarvi a seconda di come tira il vento.

6 Bilancia. Siete persone tendenzialmente schematiche e abitudinarie, qualche volta, però, potreste anche levarvi qualche piccola soddisfazione. Dal punto di vista sentimentale, invece, ci sono delle novità che fareste bene a prendere in considerazione.

Previsioni astrali 7 agosto ultimi sei

7 Vergine. In amore tutto procede a gonfie vele, mentre nel lavoro bisogna essere un po’ più concreti. È vero che c’è un po’ stanchezza, però, certi errori dovreste evitarli. Occhi ben aperti anche sulle nuove opportunità.

8 Leone. Siete spesso troppo impulsivi. L’Oroscopo del 7 agosto vi invita a riflettere un po’ più a fondo prima di esprimere sentenze e giudizi. Soprattutto in ambito professionale potreste crearvi qualche nemico di troppo, quindi, attenti.

9 Ariete. Siete estremamente esigenti e questo potrebbe portarvi a diventare degli eterni insoddisfatti. Per tale ragione, è meglio una vita di mezzo e moderare leggermente questo tratto del vostro comportamento.

10 Toro. Giornata di alti e bassi in amore. Se avete avuto una discussione di recente, potreste fare più fatica del solito a rimediare. Ad ogni modo, meglio non fasciarsi troppo la testa prima di cadere, siate un po’ più diplomatici.

11 Sagittario. Qualcosa o qualcuno vi ha deluso in questo periodo, pertanto, il vostro umore potrebbe essere un po’ ballerino. Ad ogni modo, cercate di non farvi prendere dallo sconforto e reagite sempre come dei guerrieri di fuoco.

12 Pesci. Mantenete la calma. Il periodo è un po’ agitato e il vostro umore è ballerino. Ad ogni modo, non lasciate che sia solo l’istinto a parlare, anche la ragione vuole la sua parte. Sul lavoro potrebbe nascere qualche intoppo.